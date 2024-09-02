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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Интернасьонал
Жувентуде - Интернасьонал: обзор матча 02 сентября 2024
Жувентуде
02.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 3
Завершен
Интернасьонал
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Жувентуде - Интернасьонал
1
1
2
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1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
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Жувентуде
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