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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Крузейро
Палмейрас - Крузейро: обзор матча 21 июля 2024
Палмейрас
21.07.2024, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Крузейро
36'
Х. Мануэль Лопес
90+2'
Г. Менино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Крузейро
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Марсело
ГОЛ! 2:0!
Г. Менино
90'
+2
Желтая карточка
Маурисио
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Ф. Андерсон
75'
Замена
Г. Менино
️️️️
З. Рафаэль
74'
69'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
З. Рафаэль
69'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
66'
Замена
Маурисио
️️️️
Дуду
65'
63'
Замена
М. Энрике
️️️️
Л. Силва
Желтая карточка
Р. Вейга
61'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
59'
46'
Замена
К. Жорже
️️️️
Г. Верон
45'
+5
Желтая карточка
Л. Ромеро
Замена
М. Роша
️️️️
Майке
41'
38'
Желтая карточка
А. Барреаль
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
З. Рафаэль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крузейро
1
Кассио
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
29
Лукас Ромеро
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
18
Маурисио
АП
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
12
Вандерлан
26
Серкейра
15
Гомес
12
Майке
6
Морено
93
Зе Рафаэль
7
Андерсон
23
Вейга
92
Дуду
42
Лопес
4-2-3-1
1
Кассио
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
16
Бруно
43
Марсело
29
Ромеро
16
Силва
27
Верон
10
Перейра
11
Гомес
22
Барреаль
7
Андерсон
38
Паулиста
38
Паулиста
7
Андерсон
12
Майке
14
Роша
14
Роша
12
Майке
93
Зе Рафаэль
25
Менино
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
18
Маурисио
18
Маурисио
92
Дуду
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
16
Силва
7
Энрике
7
Энрике
16
Силва
27
Верон
19
Жорже
19
Жорже
27
Верон
Остались в запасе
Палмейрас
Крузейро
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Абель Феррейра
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Палмейрас - Крузейро
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Крузейро
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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