Брагантино

«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»