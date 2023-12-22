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Брагантино
Фламенго
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
22 января, 17:14
1
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
22 января, 17:14
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Брагантино
2 : 1
25.04.2024
Спортиво Лукеньо
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго

Брагантино - Фламенго: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Брагантино
05.05.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
3.15
Х
3.25
П2
2.35
Реклама, 18+
Фламенго
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Брагантино - Фламенго
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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