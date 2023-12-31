В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
Стал известен новый клуб Вагнера Лава
39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем