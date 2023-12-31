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Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
6 января, 10:43
1
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
5 января, 23:20
3
Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
1 января, 19:24
1
Стал известен новый клуб Вагнера Лава
31 декабря 2023, 14:50
2
39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем
21 декабря 2023, 10:56
1
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Последние матчи
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Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Дельфин
1 : 2
26.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго

Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 29 апреля 2024

Интернасьонал
29.04.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Атлетико Гойяненсе
55' Р. Борре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
Матч завершен
88'
Желтая карточка
Рхалдней
85'
Желтая карточка
Рони
Замена
Матеус Диас ️️️️➡️️ Фабрицио Бустос
80'
Замена
Фернандо ️️️️➡️️ Тиаго Майя
80'
Замена
Лукас Аларио ️️️️➡️️ Лукка
64'
60'
Желтая карточка
Роналдо
ГОЛ! 1:0
Рафаэль Борре
55'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
16
Фабрицио Бустос
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
27
Маурисио
(К) АП
21
Уэсли
ЛВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
45
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К) ВР
7
Магиньо
ПЗ
8
Рхалдней
ОП
11
Луис Фернандо
ЦП
5
Рони
ЦП
10
Шейлон
АП
2
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
5
Фернандо
ОП
40
Ромуло
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
31
Лукас Аларио
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
18
Вагнер Лав
ЦФ
4-1-2-3
1
Рочет
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
16
Бустос
29
Майя
21
Уэсли
27
Маурисио
45
Лукка
19
Борре
8
1-1-2-1-1
1
Роналдо
7
Магиньо
8
Рхалдней
11
Фернандо
5
Рони
10
Шейлон
2
16
Бустос
41
Диас
41
Диас
16
Бустос
29
Майя
5
Фернандо
5
Фернандо
29
Майя
45
Лукка
31
Аларио
31
Аларио
45
Лукка
Остались в запасе
Интернасьонал
Атлетико Гойяненсе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
40
Ромуло
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
40
Ромуло
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Ранхел
ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Жаир Вентура
Статистика матча Интернасьонал - Атлетико Гойяненсе
3
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
0
Нарушения
13
12
Офсайды
1
5
Количество передач
636
255
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.05
0.34
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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