Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Флуминенсе
Васко да Гама
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
9 февраля, 13:36
24
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
28 января, 18:01
1
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
11 января, 08:35
3
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Флуминенсе
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
3 : 0
28.04.2024
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
0 : 0
26.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио

Флуминенсе - Васко да Гама: обзор матча 20 апреля 2024

Флуминенсе
20.04.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Васко да Гама
10' Гансо
53' Мартинелли
55' П. Вегетти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Флуминенсе - Васко да Гама
Матч завершен
90' +4
Замена
Клейтон ️️️️➡️️ Давид
Желтая карточка
Лима
89'
Замена
Дуглас Коста ️️️️➡️️ Маркиньос
88'
Замена
Джон Кеннеди ️️️️➡️️ Герман Кано
88'
77'
Желтая карточка
Зе Габриэл
Замена
Лима ️️️️➡️️ Гансо
74'
68'
Желтая карточка
Уго Моура
Желтая карточка
Андре
66'
66'
Желтая карточка
Пабло Вегетти
55'
ГОЛ! 2:1
Пабло Вегетти
ГОЛ! 2:0
Мартинелли
53'
Замена
Антонио Карлос ️️️️➡️️ Фелипе Мело
46'
46'
Замена
Уго Моура ️️️️➡️️ Пабло Гальдамес
Желтая карточка
Гансо
28'
27'
Желтая карточка
Пабло Гальдамес
ГОЛ! 1:0
Гансо
10'
Желтая карточка
Фелипе Мело
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
30
Фелипе Мело
(К) ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
21
Джон Ариас
ЛВ
77
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
(К) ЦЗ
4
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
27
Пабло Гальдамес
ОП
7
Давид
ЛВ
31
Росси
ПВ
99
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Felipe
ЦЗ
25
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
90
Дуглас Коста
ЛВ
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Kauã Elias
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
38
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
25
Уго Моура
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
12
Марсело
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
30
Мело
8
Мартинелли
10
Гансо
21
Ариас
77
Маркиньос
14
Кано
4-2-2-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Лео
4
Майкон
6
Питон
85
Карвальо
27
Гальдамес
31
Росси
7
Давид
99
Вегетти
30
Мело
25
Карлос
25
Карлос
30
Мело
77
Маркиньос
90
Коста
90
Коста
77
Маркиньос
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
27
Гальдамес
25
Моура
25
Моура
27
Гальдамес
7
Давид
9
Клейтон
9
Клейтон
7
Давид
Остались в запасе
Флуминенсе
Васко да Гама
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
19
Kauã Elias
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
13
Кейллер
ВР
38
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
12
Victor Luis
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
6
Диого Барбоза
ЛЗ
13
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
80
Давид Теранс
АП
19
Kauã Elias
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
38
Жоао Виктор
ЦЗ
32
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
16
Эрик Маркус
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
12
Victor Luis
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Флуминенсе - Васко да Гама
4
4
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
17
Офсайды
1
4
Количество передач
544
380
Сейвы
4
6
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.32
2.04
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wilton Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Маракана
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+