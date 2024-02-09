«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Стали известны итоги переговоров «Спартака» по трансферу хавбека «Флуминенсе»
33-летний Дуглас Коста подписал контракт с новым клубом
«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»