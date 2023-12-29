Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Витория
Баия
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
3 января, 11:59
0
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
29 декабря 2023, 11:50
1
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
29 июня 2017, 10:43
4
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
8 января 2017, 10:44
1
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
23 января 2016, 16:34
2
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
3 января, 11:59
0
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
29 декабря 2023, 11:50
1
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
4 мая 2023, 20:19
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Витория
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия

Витория - Баия: обзор матча 21 апреля 2024

Витория
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Баия
57' W. Leonardo
72' Эвералдо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витория - Баия
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Карлос де Пена
82'
Замена
Оскар Эступиньян ️️️️➡️️ Тасиано
82'
Замена
Карлос де Пена ️️️️➡️️ Александре Кайо
Замена
Юри Кастильо ️️️️➡️️ Osvaldo
77'
Замена
Луис Адриано ️️️️➡️️ Алеррандро
76'
72'
ГОЛ! 1:1
Эвералдо
Желтая карточка
Zeca
67'
60'
Замена
Эвералдо ️️️️➡️️ Эвертон Рибейро
60'
Замена
Резенде ️️️️➡️️ Виктор Куэста
ГОЛ! 1:0
Wagner Leonardo
57'
51'
Желтая карточка
Виктор Куэста
48'
Желтая карточка
Сантьяго Ариас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
2
Zeca
(К) ЦФ
29
Willian Oliveira
ЦФ
4
Wagner Leonardo
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
13
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
19
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К) ЦП
8
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
22
Marcos Felipe
ЦФ
46
Luciano
ЦФ
Главный тренер
- -
Витория
40
Рейналдо
ЦЗ
22
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
12
Луис Адриано
ЦФ
7
Юри Кастильо
ЦФ
Баия
23
Адриэл
ВР
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
2
Жилберто
ПЗ
5
Резенде
ОП
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Эвералдо
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
2-1-4
16
Эстевес
25
Увини
11
9
Алеррандро
4
29
2
3-4-2-2
13
Ариас
15
Куэста
3
16
Тасиано
19
Кайо
10
Рибейро
6
Лукас
7
Адемир
8
Каули
46
22
9
Алеррандро
12
Адриано
12
Адриано
9
Алеррандро
11
7
Кастильо
7
Кастильо
11
15
Куэста
5
Резенде
5
Резенде
15
Куэста
19
Кайо
14
де Пена
14
де Пена
19
Кайо
10
Рибейро
9
Эвералдо
9
Эвералдо
10
Рибейро
16
Тасиано
29
Эступиньян
29
Эступиньян
16
Тасиано
Остались в запасе
Витория
Баия
40
Рейналдо
ЦЗ
22
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
23
Адриэл
ВР
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
2
Жилберто
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
David Duarte
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
- -
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
22
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Остались в запасе
23
Адриэл
ВР
4
Кану
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
2
Жилберто
ПЗ
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
33
David Duarte
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
20
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
- -
Статистика матча Витория - Баия
1
3
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
13
Офсайды
5
2
Количество передач
367
485
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.77
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Raphael Claus, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+