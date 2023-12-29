Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб