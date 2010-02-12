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Гремио
Куяба
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
30 ноября 2022, 14:45
1
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
30 ноября 2022, 12:13
2
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
23 ноября 2022, 14:32
1
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
23 ноября 2022, 09:34
11
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Последние матчи
Все
Гремио
Куяба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 3 тур
Эстудиантес
0 : 1
24.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 3 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 1
24.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба

Гремио - Куяба: обзор матча 21 апреля 2024

Гремио
21.04.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Куяба
43' Ф. Кристальдо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гремио - Куяба
Матч завершен
Желтая карточка
Вальтер Каннеман
90' +5
Замена
Рональд ️️️️➡️️ Йеферсон Сотельдо
85'
Замена
Доди ️️️️➡️️ Ду Кейрос
85'
79'
Замена
Лукас Минейро ️️️️➡️️ Фернандо Собрал
Желтая карточка
Эвертон Галдино
78'
69'
Замена
Лукас Фернандес ️️️️➡️️ Денилсон
Замена
Эвертон Галдино ️️️️➡️️ Франко Кристальдо
69'
67'
Замена
Derik Lacerda ️️️️➡️️ Джонатан Кафу
ГОЛ! 1:0
Франко Кристальдо
43'
Желтая карточка
Ду Кейрос
42'
15'
Желтая карточка
Фернандо Собрал
12'
Желтая карточка
Денилсон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
46
José Guilherme
ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
53
Густаво Мартинс
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
(К) ЦП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Франко Кристальдо
АП
11
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Куяба
1
Вальтер
(К) ВР
20
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Марллон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
25
Клайсон
ЛВ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Гремио
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
14
Натан
АП
22
Лукас Бесоцци
ЛВ
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
18
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃ­s
ЦФ
22
Derik Lacerda
ЦФ
4-3-1-1
1
Маркесин
46
5
Эли
53
Мартинс
18
Педро
37
Ду Кейрос
20
Вилласанти
7
Сотельдо
10
Кристальдо
11
Жоао Педро
4-1-2-3
1
Вальтер
33
Эмпереур
34
Алвес
4
Марллон
20
Рикельме
88
Собрал
27
Денилсон
25
Клайсон
9
Питта
2
7
Кафу
7
Сотельдо
35
Рональд
35
Рональд
7
Сотельдо
37
Ду Кейрос
17
Доди
17
Доди
37
Ду Кейрос
10
Кристальдо
13
Галдино
13
Галдино
10
Кристальдо
88
Собрал
30
Минейро
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
18
Фернандес
18
Фернандес
27
Денилсон
7
Кафу
22
22
7
Кафу
Остались в запасе
Гремио
Куяба
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
22
Лукас Бесоцци
ЛВ
32
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
14
Матеус Пасинато
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃ­s
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Натан
АП
22
Лукас Бесоцци
ЛВ
32
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
97
AndrÃ© LuÃ­s
ЦФ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Гремио - Куяба
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
5
Количество передач
542
399
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.31
1.56
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Бразилия. Серия А
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Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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