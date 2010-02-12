Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса

Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену

Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса

Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену

Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»

Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»

Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем