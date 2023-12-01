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Куяба
Витория
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
30 ноября 2022, 14:45
1
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
30 ноября 2022, 12:13
2
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
23 ноября 2022, 14:32
1
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
23 ноября 2022, 09:34
11
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
30 ноября 2022, 14:45
1
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
30 ноября 2022, 12:13
2
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
23 ноября 2022, 14:32
1
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
23 ноября 2022, 09:34
11
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
29 июня 2017, 10:43
4
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
8 января 2017, 10:44
1
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
23 января 2016, 16:34
2
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Последние матчи
Все
Куяба
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
0 : 3
28.04.2024
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 3 тур
Депортиво Гарсиласо
1 : 1
24.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас

Куяба - Витория: обзор матча 17 апреля 2024

Куяба
17.04.2024, среда, 00:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Перенесен на неопределенный срок
Витория
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Статистика матча Куяба - Витория
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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