Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
Агенты Хоакима прокомментировали интерес к игроку со стороны «Динамо» и «Краснодара»
Стали известны еще два клуба РПЛ, которые заинтересованы в Хоакиме из «Куябы»
Агент Хоакима заявил, что «Спартак» и еще два российских клуба интересуются бразильцем
«Спартак» предложил 4 миллиона за защитника «Куябы»
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии