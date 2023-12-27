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Брагантино
Васко да Гама
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
Агент подтвердил интерес ЦСКА к бразильскому защитнику
22 декабря 2023, 22:46
0
ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы
31 августа 2023, 17:27
4
Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине
31 августа 2023, 15:44
4
ЦСКА в шаге от подписания бразильца на замену Зайнутдинову: в четверг он прибудет в Москву
28 августа 2023, 18:14
4
ЦСКА близок к покупке бразильского защитника за 6 миллионов
28 августа 2023, 08:59
1
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брагантино
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
Копа Судамерикана, 3 тур
Брагантино
2 : 1
25.04.2024
Спортиво Лукеньо
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
1 : 0
21.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио

Брагантино - Васко да Гама: обзор матча 18 апреля 2024

Брагантино
18.04.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Васко да Гама
7' I. Laquintana
78' Витиньо
63' П. Вегетти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брагантино - Васко да Гама
Матч завершен
Желтая карточка
Луан Кандидо
89'
Желтая карточка
Витиньо
88'
80'
Замена
Клейтон ️️️️➡️️ Пабло Гальдамес
ГОЛ! 2:1
Витиньо
78'
76'
Замена
Адсон ️️️️➡️️ Давид
Замена
Бруниньо ️️️️➡️️ Густавиньо
72'
63'
ГОЛ! 1:1
Пабло Вегетти
Замена
Витиньо ️️️️➡️️ Жуниньо Капишаба
62'
Замена
Тиаго Борбас ️️️️➡️️ Эдуардо Саша
55'
Замена
Жадсом Силва ️️️️➡️️ Raul
55'
46'
Замена
Майкон ️️️️➡️️ Жоао Виктор
ГОЛ! 1:0
Ignacio Laquintana
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
40
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
33
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
23
Raul
ЦФ
19
Эдуардо Саша
(К) ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
(К) ЦЗ
38
Жоао Виктор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
27
Пабло Гальдамес
ОП
7
Давид
ЛВ
31
Росси
ПВ
99
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Брагантино
37
Fabrício
ВР
4
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
5
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
21
Talisson
ЦП
17
Бруниньо
АП
28
Витиньо
ЛВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
70
Сержио
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
28
Адсон
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Лукао
31
Гилерме
36
Кандидо
39
29
Капишаба
34
Уртадо
33
30
Москера
22
Густавиньо
19
Саша
23
4-2-2-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Лео
38
Виктор
6
Питон
85
Карвальо
27
Гальдамес
31
Росси
7
Давид
99
Вегетти
23
5
Силва
5
Силва
23
22
Густавиньо
17
Бруниньо
17
Бруниньо
22
Густавиньо
29
Капишаба
28
Витиньо
28
Витиньо
29
Капишаба
19
Саша
18
Борбас
18
Борбас
19
Саша
38
Виктор
4
Майкон
4
Майкон
38
Виктор
7
Давид
28
Адсон
28
Адсон
7
Давид
27
Гальдамес
9
Клейтон
9
Клейтон
27
Гальдамес
Остались в запасе
Брагантино
Васко да Гама
37
Fabrício
ВР
4
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
21
Talisson
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
70
Сержио
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
4
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Леонардо Реалпе
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
21
Talisson
ЦП
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
70
Сержио
ЛВ
77
Райан Витор
ПВ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Брагантино - Васко да Гама
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
14
Офсайды
0
3
Количество передач
319
460
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.66
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
Бразилия. Серия А
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Флуминенсе
- : -
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- : -
04.05.2024
Форталеза
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Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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