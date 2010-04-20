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Палмейрас
Интернасьонал
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
6 января, 10:43
1
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Палмейрас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
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Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
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0 : 0
21.04.2024
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1 : 0
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Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 3
25.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
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29.04.2024
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Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия

Палмейрас - Интернасьонал: обзор матча 18 апреля 2024

Палмейрас
18.04.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Интернасьонал
45' Уэсли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палмейрас - Интернасьонал
Матч завершен
89'
Замена
Игор Гомес ️️️️➡️️ Фабрицио Бустос
88'
Замена
Лукка ️️️️➡️️ Маурисио
81'
Желтая карточка
Рене
78'
Замена
Роберт Ренан ️️️️➡️️ Уэсли
Замена
Маркос Роша ️️️️➡️️ Майке
73'
66'
Желтая карточка
Уэсли
66'
Замена
Ромуло ️️️️➡️️ Bruno Henrique
Замена
Габриэль Менино ️️️️➡️️ Ричард Риос
64'
Замена
Рони ️️️️➡️️ Лазаро
64'
Желтая карточка
A. Moreno
59'
Желтая карточка
Хосе Мануэль Лопес
58'
53'
Желтая карточка
Габриэль Меркадо
45'
ГОЛ! 0:1
Уэсли
43'
Желтая карточка
Рафаэль Борре
22'
Пенальти не реализован
Рафаэль Борре
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
21
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
12
Майке
ПЗ
27
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
17
Лазаро
ЛВ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
(К) ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
16
Фабрицио Бустос
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
27
Маурисио
АП
21
Уэсли
ЛВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
11
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Вандерлан
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
40
Джон Джон
АП
10
Рони
ЛВ
31
Luis Guilherme
ЦФ
41
Estevão
ЦФ
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
40
Ромуло
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
45
Лукка
ЦФ
31
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-2-2
21
Вевертон
22
Пикерес
26
Серкейра
15
Гомес
12
Майке
27
Риос
17
Лазаро
23
Вейга
42
Лопес
9
Эндрик
4-1-2-3
1
Рочет
16
Бустос
25
Меркадо
44
Витао
6
Рене
29
Майя
27
Маурисио
21
Уэсли
11
Вандерсон
19
Борре
8
12
Майке
2
Роша
2
Роша
12
Майке
27
Риос
25
Менино
25
Менино
27
Риос
17
Лазаро
10
Рони
10
Рони
17
Лазаро
21
Уэсли
4
Ренан
4
Ренан
21
Уэсли
16
Бустос
3
Гомес
3
Гомес
16
Бустос
8
40
Ромуло
40
Ромуло
8
27
Маурисио
45
Лукка
45
Лукка
27
Маурисио
Остались в запасе
Палмейрас
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
6
Вандерлан
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
35
Фабиньо
ОП
40
Джон Джон
АП
31
Luis Guilherme
ЦФ
41
Estevão
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
31
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Вандерлан
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
35
Фабиньо
ОП
40
Джон Джон
АП
31
Luis Guilherme
ЦФ
41
Estevão
ЦФ
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Уго Мальо
ПЗ
41
Матеус Диас
ОП
15
Bruno Gomes
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
31
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Палмейрас - Интернасьонал
2
4
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
21
Офсайды
4
1
Количество передач
398
200
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
63
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.17
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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