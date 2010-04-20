У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
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Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
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«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
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В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
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