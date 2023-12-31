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Атлетико Гойяненсе
Фламенго
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
5 января, 23:20
3
Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
1 января, 19:24
1
Стал известен новый клуб Вагнера Лава
31 декабря 2023, 14:50
2
39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем
21 декабря 2023, 10:56
1
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
22 января, 17:14
1
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Последние матчи
Все
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго

Атлетико Гойяненсе - Фламенго: обзор матча 14 апреля 2024

Атлетико Гойяненсе
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Фламенго
63' Л. Фернандо
45+6' Н. де ла Крус
90+12' Педро (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетико Гойяненсе - Фламенго
Матч завершен
90' +16
Желтая карточка
Джорджиан Де Арраскаэта
Желтая карточка
Вагнер Лав
90' +13
90' +12
ГОЛ с пенальти! 1:2
Педро
Красная карточка
Магиньо
90' +10
90' +1
Замена
Lorran Lucas ️️️️➡️️ Николас де ла Крус
86'
Замена
Виктор Уго ️️️️➡️️ Луис Араухо
76'
Замена
Жерсон ️️️️➡️️ Матиас Винья
Пенальти не реализован
Шейлон
71'
68'
Желтая карточка
Лео Перейра
ГОЛ! 1:1
Луис Фернандо
63'
46'
Замена
Бруно Энрике ️️️️➡️️ Эвертон
Замена
Йони Гонсалес ️️️️➡️️ Рхалдней
46'
45' +6
ГОЛ! 0:1
Николас де ла Крус
44'
Желтая карточка
Фабрисио Бруно
Желтая карточка
Рхалдней
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К) ВР
7
Магиньо
ПЗ
8
Рхалдней
ОП
11
Луис Фернандо
ЦП
8
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Шейлон
АП
Главный тренер
Жаир Вентура
Фламенго
1
Agustín Rossi
ВР
6
Айртон
ЛЗ
17
Матиас Винья
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
(К) ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Педро
ЦФ
11
Эвертон
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Гойяненсе
12
Педро Ранхел
ВР
3
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
19
Йони Гонсалес
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Фламенго
25
Матеус Кунья
ВР
23
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
48
Игор Жезус
ОП
19
Lorran Lucas
ЦП
8
Жерсон
ЦП
52
Evertton
ЦП
21
Аллан
ЦП
29
Виктор Уго
АП
27
Бруно Энрике
ЛВ
1-1-2-1
1
Роналдо
7
Магиньо
8
Рхалдней
11
Фернандо
8
Баральяс
10
Шейлон
4-1-1-1-3
1
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
17
Винья
5
Пульгар
14
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
7
Араухо
11
Эвертон
9
Педро
8
Рхалдней
19
Гонсалес
19
Гонсалес
8
Рхалдней
18
де ла Крус
19
19
18
де ла Крус
17
Винья
8
Жерсон
8
Жерсон
17
Винья
7
Араухо
29
Уго
29
Уго
7
Араухо
11
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
11
Эвертон
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
12
Педро Ранхел
ВР
3
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
25
Матеус Кунья
ВР
23
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
48
Игор Жезус
ОП
52
Evertton
ЦП
21
Аллан
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
12
Педро Ранхел
ВР
3
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Лукас Кал
ОП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
25
Матеус Кунья
ВР
23
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
48
Игор Жезус
ОП
52
Evertton
ЦП
21
Аллан
ЦП
Главный тренер
Жаир Вентура
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Фламенго
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
211
469
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.19
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
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Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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