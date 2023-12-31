Атлетико Гойяненсе

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Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
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Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»