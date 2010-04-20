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Витория
Палмейрас
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
29 июня 2017, 10:43
4
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
8 января 2017, 10:44
1
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
23 января 2016, 16:34
2
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
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Витория
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 3
25.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас

Витория - Палмейрас: обзор матча 15 апреля 2024

Витория
15.04.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Палмейрас
20' Р. Риос
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Витория - Палмейрас
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Хосе Мануэль Лопес
90' +1
Замена
Навес ️️️️➡️️ Рони
Замена
José Hugo Sousa ️️️️➡️️ Лукас Эстевес
86'
85'
Желтая карточка
Майке
Замена
Юри Кастильо ️️️️➡️️ Osvaldo
67'
Замена
Луис Адриано ️️️️➡️️ Алеррандро
67'
67'
Замена
Хосе Мануэль Лопес ️️️️➡️️ Ричард Риос
66'
Замена
Фабиньо ️️️️➡️️ Рафаэль Вейга
62'
Замена
Лазаро ️️️️➡️️ Эндрик
57'
Желтая карточка
Габриэль Менино
Желтая карточка
Camutanga
53'
Желтая карточка
Лукас Эстевес
45' +1
45' +1
Желтая карточка
Эндрик
20'
ГОЛ! 0:1
Ричард Риос
17'
Желтая карточка
Ричард Риос
Желтая карточка
Алеррандро
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
13
Camutanga
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
29
Willian Oliveira
ЦФ
2
Zeca
(К) ЦФ
4
Wagner Leonardo
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Палмейрас
21
Вевертон
ВР
6
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
13
Луан
(К) ЦЗ
12
Майке
ПЗ
27
Ричард Риос
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
10
Рони
ЛВ
9
Эндрик
ЦФ
41
Estevão
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Витория
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
12
Луис Адриано
ЦФ
7
Юри Кастильо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
34
Навес
ЦЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
40
Джон Джон
АП
17
Лазаро
ЛВ
26
Брено Лопес
ПВ
31
Luis Guilherme
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
2-1-4
16
Эстевес
13
11
9
Алеррандро
4
2
29
4-2-2-2
21
Вевертон
12
Майке
26
Серкейра
13
Луан
6
Вандерлан
27
Риос
25
Менино
23
Вейга
10
Рони
41
9
Эндрик
9
Алеррандро
12
Адриано
12
Адриано
9
Алеррандро
11
7
Кастильо
7
Кастильо
11
16
Эстевес
17
17
16
Эстевес
10
Рони
34
Навес
34
Навес
10
Рони
23
Вейга
35
Фабиньо
35
Фабиньо
23
Вейга
9
Эндрик
17
Лазаро
17
Лазаро
9
Эндрик
27
Риос
42
Лопес
42
Лопес
27
Риос
Остались в запасе
Витория
Палмейрас
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
40
Джон Джон
АП
26
Брено Лопес
ПВ
31
Luis Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
8
Луан
ОП
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
40
Джон Джон
АП
26
Брено Лопес
ПВ
31
Luis Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Витория - Палмейрас
3
5
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
9
Нарушения
12
15
Офсайды
2
3
Количество передач
403
298
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.77
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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