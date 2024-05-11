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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Олимпик - Пахтакор
Олимпик - Пахтакор: обзор матча 11 мая 2024
Олимпик
11.05.2024, суббота, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Пахтакор
88'
М. Бозоров
79'
Д. Хамдамов
90'
М. Усмонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпик - Пахтакор
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Усмонов
Пас отдал
Д. Хамдамов
ГОЛ! 1:1!
М. Бозоров
Пас отдал
С. Кодиров
88'
Замена
С. Кодиров
️️️️
А. Мукимжонов
85'
Замена
Ж. Содиков
️️️️
А. Одилов
85'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хамдамов
Замена
М. Бозоров
️️️️
Н. Абдихоликов
78'
Замена
М. Ибрахимов
️️️️
Ф. Мухторов
78'
72'
Желтая карточка
Ш. Азмиддинов
Замена
А. Журабоев
️️️️
О. Журакузиев
62'
52'
Замена
Д. Черан
️️️️
П. Ходорхонов
Желтая карточка
О. Журакузиев
31'
23'
Желтая карточка
У. Адхамзода
9'
Замена
М. Усмонов
️️️️
Д. Саитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Хамидулло Абдунабиев
ВР
18
Акбар Абдирасулов
ЦЗ
23
Асадбек Рахимжонов
ЦЗ
19
Ахмадулло Мукимжонов
ЦЗ
12
Саидазамат Мирсаидов
ПЗ
23
Абдурауф Буриев
ОП
9
Иброхим Иброхимов
ЦП
8
Нодирбек Абдихоликов
ЦП
10
Фаррухбек Мухторов
ЦП
21
Алишер Одилов
ПВ
30
Отабек Журакузиев
ЦФ
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
15
Диер Ортикбоев
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
17
Достон Хамдамов
ЦП
27
Сардор Собирхужаев
ЦП
22
Умар Адхамзода
ПВ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Олимпик
1
Шукрон Юлдашев
ВР
28
Рустам Жахонов
ЦЗ
16
Риан Исламов
ОП
6
Жалолиддин Содиков
ОП
5
Давронбек Олимжонов
ЦП
15
Мухсин Бозоров
ЦП
21
Мухаммадазиз Ибрахимов
ЦП
88
Асадбек Журабоев
ЦФ
22
Самандар Кодиров
ЦФ
Пахтакор
1
Павел Павлюченко
ВР
12
Суннатилла Пойонов
ЛЗ
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
52
Нурлан Ибраимов
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
10
Драган Черан
ЦФ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Абдунабиев
18
Абдирасулов
23
Рахимжонов
19
Мукимжонов
12
Мирсаидов
23
Буриев
9
Иброхимов
8
Абдихоликов
10
Мухторов
21
Одилов
30
Журакузиев
3-2-2-2-1
12
Назаров
3
Азмиддинов
15
Ортикбоев
55
Абдумажидов
8
Саитов
5
Хамралиев
17
Хамдамов
27
Собирхужаев
22
Адхамзода
8
Холматов
11
Ходорхонов
30
Журакузиев
88
Журабоев
88
Журабоев
30
Журакузиев
21
Одилов
6
Содиков
6
Содиков
21
Одилов
8
Абдихоликов
15
Бозоров
15
Бозоров
8
Абдихоликов
10
Мухторов
21
Ибрахимов
21
Ибрахимов
10
Мухторов
19
Мукимжонов
22
Кодиров
22
Кодиров
19
Мукимжонов
11
Ходорхонов
10
Черан
10
Черан
11
Ходорхонов
8
Саитов
31
Усмонов
31
Усмонов
8
Саитов
Остались в запасе
Олимпик
Пахтакор
1
Шукрон Юлдашев
ВР
28
Рустам Жахонов
ЦЗ
5
Давронбек Олимжонов
ЦП
16
Риан Исламов
ОП
1
Павел Павлюченко
ВР
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
12
Суннатилла Пойонов
ЛЗ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
52
Нурлан Ибраимов
АП
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Остались в запасе
1
Шукрон Юлдашев
ВР
28
Рустам Жахонов
ЦЗ
5
Давронбек Олимжонов
ЦП
16
Риан Исламов
ОП
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
12
Суннатилла Пойонов
ЛЗ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
52
Нурлан Ибраимов
АП
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Олимпик - Пахтакор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
3 : 0
30.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Олимпик
0 : 1
23.11.2024
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
ОКМК
2 : 2
07.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Олимпик
1 : 2
02.11.2024
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 0
26.10.2024
Олимпик
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
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