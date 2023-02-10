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    «Пари НН» купил форварда сборной Узбекистана

    Нападающий Русланбек Жиянов официально перешел в «Пари НН» из ташкентского «Олимпика».

    Нижегородский клуб заключил с новичком контракт до 2026 года.

    Остаток сезона 21-летний футболист проведет в «Олимпике» на правах аренды.

    • Рыночная стоимость Жиянова – 400 тысяч евро.
    • В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Россией (0:0).
    • В составе «Олимпика» форвард забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 46 играх.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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