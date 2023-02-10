«Пари НН» купил форварда сборной Узбекистана

Нападающий Русланбек Жиянов официально перешел в «Пари НН» из ташкентского «Олимпика».

Нижегородский клуб заключил с новичком контракт до 2026 года.

Остаток сезона 21-летний футболист проведет в «Олимпике» на правах аренды.

Рыночная стоимость Жиянова – 400 тысяч евро.

В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Россией (0:0).

В составе «Олимпика» форвард забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 46 играх.

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