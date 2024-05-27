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Перу. Лига 1
Унион Комерсио - Сьенсиано
Унион Комерсио - Сьенсиано: обзор матча 27 мая 2024
Унион Комерсио
27.05.2024, понедельник, 22:30
Перу. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сьенсиано
12'
B. A. Angulo Grueso
90+5'
C. Garcés
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Комерсио - Сьенсиано
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
C. Garcés
Пас отдал
M. Benítez
90'
+2
Замена
M. Benítez
️️️️
C. Torrejón
90'
Желтая карточка
G. Paredes
Замена
I. Regalado
️️️️
H. Zeta
77'
Замена
J. Tandazo
️️️️
B. A. Angulo Grueso
76'
76'
Замена
G. Paredes
️️️️
А. Лекарос
76'
Замена
A. Ayarza
️️️️
J. Guivin
Замена
C. Uribe
️️️️
L. Navea
67'
Желтая карточка
K. Sanchez
50'
46'
Замена
L. Mifflin
️️️️
P. Fuentes
46'
Замена
G. Gabriel Ritacco
️️️️
A. Ramúa
ГОЛ! 1:0!
B. A. Angulo Grueso
Пас отдал
L. Navea
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Комерсио
29
Ignacio Barrios
ВР
3
T. Paredes
(К)
ЦЗ
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
17
D. Vargas
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
5
Luis Navea
ЦП
15
Osama Vinladen
ЦП
13
B. A. Angulo Grueso
ЦФ
29
H. Zeta
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
66
Paolo Fuentes
ЦЗ
59
Orlando Nuñez
ЦЗ
55
Alfredo Ramúa
ЦП
21
Jordan Guivin
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
24
Александер Лекарос
ЦФ
21
Carlos Garcés
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Унион Комерсио
29
Willy Diaz
ВР
23
Jhon Alvarez
ЦЗ
19
C. Uribe
ЦП
4
Vieri Pérez
ЦП
40
Italo Regalado
ЦФ
88
Josue Torres
ЦФ
26
Jorge Tandazo
ЦФ
Сьенсиано
61
Jeferson Nolasco
ВР
3
Marcelo Benítez
ЦЗ
35
Gilmar Paredes
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
7
Gonzalo Gabriel Ritacco
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
3-4-2
29
3
16
27
17
5
15
15
29
13
4-4-2
31
3
66
59
77
21
14
22
55
21
24
Лекарос
5
19
19
5
29
40
40
29
13
26
26
13
14
3
3
14
24
Лекарос
35
35
24
Лекарос
66
6
6
66
55
7
7
55
21
6
6
21
Остались в запасе
Унион Комерсио
Сьенсиано
29
Willy Diaz
ВР
23
Jhon Alvarez
ЦЗ
4
Vieri Pérez
ЦП
88
Josue Torres
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
61
Jeferson Nolasco
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Остались в запасе
29
Willy Diaz
ВР
23
Jhon Alvarez
ЦЗ
4
Vieri Pérez
ЦП
88
Josue Torres
ЦФ
Остались в запасе
61
Jeferson Nolasco
ВР
22
Jefferson Portales
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Статистика матча Унион Комерсио - Сьенсиано
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
296
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
7 : 0
01.11.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 16 тур
Унион Комерсио
0 : 12
27.10.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
23.10.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
Унион Комерсио
3 : 2
17.10.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
Унион Комерсио
0 : 2
27.09.2024
Спорт Бойз
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 1
25.10.2026
Сьенсиано
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Legario, Peru
Стадион:
Estadio Municipal Carlos Vidaurre García, Tarapoto
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