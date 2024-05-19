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Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Комерсиантес Унидос
АДТ - Комерсиантес Унидос: обзор матча 19 мая 2024
АДТ
19.05.2024, воскресенье, 21:00
Перу. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Комерсиантес Унидос
7'
J. Pósito
68'
J. Pósito
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АДТ - Комерсиантес Унидос
90'
+6
Желтая карточка
J. Toledo
90'
+2
Замена
C. Saavedra
️️️️
S. Gonzalez Zela
Замена
L. Pérez
️️️️
J. Rojas
87'
Замена
C. Vargas
️️️️
J. Pósito
87'
84'
Замена
K. Santamaría
️️️️
Ó. Pinto
Замена
J. Franco Falconi
️️️️
J. Narváez
77'
72'
Замена
K. Paico
️️️️
E. Páucar
ГОЛ! 2:0!
J. Pósito
Пас отдал
A. Quiñonez
68'
Замена
A. Quiñonez
️️️️
B. Da Silva
64'
Желтая карточка
J. Narváez
40'
ГОЛ! 1:0!
J. Pósito
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
28
Pedro Diaz
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
37
Gu Choi
(К)
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
88
Edson Aubert
ЦП
54
Yimy Gamero
ЦП
10
Víctor Cedrón
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Комерсиантес Унидос
28
Luis Garcia
ВР
31
Jorge Toledo
ЦЗ
16
Jorge Bosmediano
(К)
ЦЗ
13
Dylan Caro
ЦЗ
25
Emmanuel Páucar
ЦЗ
8
Эрик Норьега
ЦП
20
Jose Antonio Parodi
ЦП
28
Óscar Pinto
ЦП
14
Sebastián Gonzalez Zela
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
23
Piero Magallanes
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
АДТ
30
Ernesto Pinillos
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
34
Ronald Vega
ЦЗ
10
Angel Quiñonez
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
16
Luis Pérez
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
Комерсиантес Унидос
21
Diego Campos
ВР
33
Matias Almiron
ЦЗ
67
Keyvin Paico
ЦП
10
Kevin Santamaría
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
29
Carlos Saavedra
ЦП
9
Matias Sen
ЦФ
4-3-3
28
23
37
33
Инга
21
88
54
10
30
7
89
4-3-3
28
16
13
25
31
8
Норьега
20
28
23
27
14
23
16
16
23
30
10
10
30
89
17
17
89
7
16
16
7
25
67
67
25
28
10
10
28
14
29
29
14
Остались в запасе
АДТ
Комерсиантес Унидос
30
Ernesto Pinillos
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
21
Diego Campos
ВР
33
Matias Almiron
ЦЗ
14
Duván Palacios
ЦП
9
Matias Sen
ЦФ
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Остались в запасе
30
Ernesto Pinillos
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
23
Juan González Peña
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
Остались в запасе
21
Diego Campos
ВР
33
Matias Almiron
ЦЗ
14
Duván Palacios
ЦП
9
Matias Sen
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Карлос Сильвестри
Статистика матча АДТ - Комерсиантес Унидос
1
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
389
172
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
161
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
2 : 0
28.10.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 17 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 3
15.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 0
09.11.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 1
25.10.2026
Сьенсиано
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Zamora, Peru
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