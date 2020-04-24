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Фиорентина
Маккаби Х
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
«Фиорентина» – «Маккаби Х»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 11:18
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
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10
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Фиорентина
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Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби Х
2 : 4
07.03.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
14.03.2024
Маккаби Х
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Лига конференций, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
14.03.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби Х
2 : 4
07.03.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент

Фиорентина - Маккаби Х: обзор матча 14 марта 2024

Фиорентина
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Матч завершен
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Маккаби Х
59' А. Барак
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фиорентина - Маккаби Х
Матч завершен
Желтая карточка
Андреа Белотти
90' +6
Замена
Фабиано Паризи ️️️️➡️️ Кристиано Бираги
82'
Замена
Лукас Белтран ️️️️➡️️ Антонин Барак
82'
79'
Желтая карточка
Lorenco Šimić
Замена
Максим Лопес ️️️️➡️️ Джакомо Бонавентура
76'
Замена
Нанитамо Иконе ️️️️➡️️ Риккардо Соттиль
76'
71'
Замена
Маор Кандиль ️️️️➡️️ Абдулайе Сек
71'
Замена
Goni Naor ️️️️➡️️ Али Мохамед
Замена
Додо ️️️️➡️️ Давиде Фараони
71'
63'
Замена
Кеннет Сайеф ️️️️➡️️ Франтзди Пьеррот
63'
Замена
Гади Кинда ️️️️➡️️ Лиор Рафаэлов
ГОЛ! 1:0
Антонин Барак
59'
16'
Желтая карточка
Пьер Корню
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
16
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
10
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
11
Лиор Рафаэлов
(К) ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Фиорентина
30
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Нанитамо Иконе
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Маккаби Х
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
18
Goni Naor
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
15
Кеннет Сайеф
ЦП
37
Yarin Levi
ЦП
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
6
Гади Кинда
АП
25
Анан Халаили
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
16
Раньери
3
Бираги
28
Мартинес
22
Фараони
38
Мандрагора
5
Бонавентура
10
Гонсалес
72
Барак
7
Соттиль
20
Белотти
3-3-1-1-1
40
Каюф
3
Голдберг
30
Сек
44
2
Сандгрен
4
Мохамед
27
Корню
11
Рафаэлов
17
Подгоряну
9
Пьеррот
3
Бираги
65
Паризи
65
Паризи
3
Бираги
22
Фараони
2
Додо
2
Додо
22
Фараони
5
Бонавентура
8
Лопес
8
Лопес
5
Бонавентура
7
Соттиль
11
Иконе
11
Иконе
7
Соттиль
72
Барак
9
Белтран
9
Белтран
72
Барак
4
Мохамед
18
18
4
Мохамед
30
Сек
23
Кандиль
23
Кандиль
30
Сек
9
Пьеррот
15
Сайеф
15
Сайеф
9
Пьеррот
11
Рафаэлов
6
Кинда
6
Кинда
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Фиорентина
Маккаби Х
30
Томмазо Мартинелли
ВР
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
37
Yarin Levi
ЦП
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
30
Томмазо Мартинелли
ВР
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
55
Рами Гершон
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
37
Yarin Levi
ЦП
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Фиорентина - Маккаби Х
1
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
17
Офсайды
0
2
Количество передач
504
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.11
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто (Сараево)
Стадион:
Артемио Франки
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
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