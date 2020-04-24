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Маккаби Х
Фиорентина
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
«Фиорентина» – «Маккаби Х»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 11:18
0
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
21 февраля, 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
20 февраля, 15:19
3
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
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Последние матчи
Все
Маккаби Х
Фиорентина
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби Х
2 : 4
07.03.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
14.03.2024
Маккаби Х
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Лига конференций, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 1
14.03.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби Х
2 : 4
07.03.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/16 финала
Гент
1 : 1
21.02.2024
Маккаби Х
Лига конференций, 1/16 финала
Маккаби Х
1 : 0
15.02.2024
Гент
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа

Маккаби Х - Фиорентина: обзор матча 07 марта 2024

Маккаби Х
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 4
Матч завершен
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Фиорентина
12' А. Сек
29' Г. Кинда
2' М. Нзола
58' Л. Белтран
73' Р. Мандрагора
90+5' А. Барак
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Маккаби Х - Фиорентина
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 2:4
Антонин Барак
87'
Желтая карточка
Никола Миленкович
87'
Замена
Риккардо Соттиль ️️️️➡️️ Нанитамо Иконе
84'
Желтая карточка
Майкл Кайоде
81'
Замена
Антонин Барак ️️️️➡️️ Роландо Мандрагора
Вторая желтая
Шоу
80'
74'
Замена
Андреа Белотти ️️️️➡️️ М'Бала Нзола
74'
Замена
Джакомо Бонавентура ️️️️➡️️ Альфред Дункан
Замена
Даниил Лесовой ️️️️➡️️ Гади Кинда
74'
73'
ГОЛ! 2:3
Роландо Мандрагора
Желтая карточка
Шоу
69'
Замена
Goni Naor ️️️️➡️️ Али Мохамед
64'
58'
ГОЛ! 2:2
Лукас Белтран
ГОЛ! 2:1
Гади Кинда
29'
ГОЛ! 1:1
Абдулайе Сек
12'
Желтая карточка
Али Мохамед
10'
2'
ГОЛ! 0:1
М'Бала Нзола
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
(К) ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
5
Шоу
ОП
4
Али Мохамед
ОП
6
Гади Кинда
АП
25
Анан Халаили
ПВ
9
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
16
Лука Раньери
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
11
Нанитамо Иконе
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Маккаби Х
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
18
Goni Naor
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
31
Даниил Лесовой
ЛВ
17
Суф Подгоряну
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
Фиорентина
30
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
5
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Андреа Белотти
ЦФ
3-3-2-1
40
Каюф
27
Корню
44
30
Сек
5
Шоу
4
Мохамед
23
Кандиль
6
Кинда
25
Халаили
9
Пьеррот
4-1-1-2-2
1
Террачиано
33
Кайоде
3
Бираги
4
Миленкович
16
Раньери
38
Мандрагора
32
Дункан
11
Иконе
10
Гонсалес
9
Белтран
18
Нзола
4
Мохамед
18
18
4
Мохамед
6
Кинда
31
Лесовой
31
Лесовой
6
Кинда
32
Дункан
5
Бонавентура
5
Бонавентура
32
Дункан
38
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
38
Мандрагора
11
Иконе
7
Соттиль
7
Соттиль
11
Иконе
18
Нзола
20
Белотти
20
Белотти
18
Нзола
Остались в запасе
Маккаби Х
Фиорентина
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
30
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
77
Рои Фукс
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
32
Ziv Ben Shimol
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Суф Подгоряну
ПВ
34
Omer David Dahan
ЦФ
Остались в запасе
30
Томмазо Мартинелли
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
2
Додо
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Маккаби Х - Фиорентина
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
15
Офсайды
3
1
Количество передач
265
576
Сейвы
4
1
Точность передач %
66
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.93
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
Стадион:
Божик Арена
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
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