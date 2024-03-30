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Фрайбург
Вест Хэм
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
«Фрайбург» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:51
0
«Фрайбург» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 12:14
0
«Фрайбург» – РБ «Лейпциг»: прогноз на матч 28 тура Премьер-лиги, 6 апреля
6 апреля, 10:03
0
«Боруссия» М – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 14:55
0
Бундеслига. «Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков, победив «Фрайбург»
17 марта, 19:26
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фрайбург
Вест Хэм
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
06.04.2024
РБ Лейпциг
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
27.04.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1 : 1
21.04.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
06.04.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм

Фрайбург - Вест Хэм: обзор матча 07 марта 2024

Фрайбург
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Вест Хэм
81' М. Грегоритч
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фрайбург - Вест Хэм
Матч завершен
90' +1
Замена
Майкл Антонио ️️️️➡️️ Лукас Пакета
Замена
Мерлин Рехль ️️️️➡️️ Роланд Салаи
88'
Замена
Лукас Кюблер ️️️️➡️️ Кильянн Сильдийя
82'
Замена
Флоран Муслия ️️️️➡️️ Рицу Доан
82'
ГОЛ! 1:0
Михаэль Грегоритч
81'
81'
Замена
Калвин Филлипс ️️️️➡️️ Джеймс Уорд-Проус
Замена
Ноа Вайсхаупт ️️️️➡️️ Винченцо Грифо
70'
Замена
Михаэль Грегоритч ️️️️➡️️ Лукас Хелер
70'
68'
Замена
Аарон Крессуэлл ️️️️➡️️ Эмерсон
58'
Желтая карточка
Лукас Пакета
Желтая карточка
Роланд Салаи
50'
Желтая карточка
Кильянн Сильдийя
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
42
Рицу Доан
ПВ
22
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
31
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
23
Флоран Муслия
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
38
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вест Хэм
49
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
11
Калвин Филлипс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
9
Майкл Антонио
ЦФ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
5
Гульде
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
42
Доан
22
Салаи
9
Хелер
25
Сильдийя
4-2-1-3
1
Фабиански
5
Цоуфал
15
Мавропанос
4
Зума
33
Эмерсон
19
Альварес
28
Соучек
7
Уорд-Проус
20
Боуэн
14
Кудус
10
Пакета
25
Сильдийя
17
Кюблер
17
Кюблер
25
Сильдийя
22
Салаи
34
Рехль
34
Рехль
22
Салаи
42
Доан
23
Муслия
23
Муслия
42
Доан
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
9
Хелер
38
Грегоритч
38
Грегоритч
9
Хелер
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
7
Уорд-Проус
11
Филлипс
11
Филлипс
7
Уорд-Проус
10
Пакета
9
Антонио
9
Антонио
10
Пакета
Остались в запасе
Фрайбург
Вест Хэм
21
Флориан Мюллер
ВР
31
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
49
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
31
Бенжамин Уфофф
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
6
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
49
Джозеф Ананг
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
61
Льюис Орфорд
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фрайбург - Вест Хэм
2
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
9
Количество передач
571
414
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.41
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Европа-Парк
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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