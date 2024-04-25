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Рейнджерс
Бенфика
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Два британских клуба готовы заплатить 15 миллионов за Сперцяна
13 апреля, 01:19
3
«Рейнджерс» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:26
0
«Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля
7 апреля, 09:45
0
«Рейнджерс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 10:20
0
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
24 февраля, 11:42
0
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
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Последние матчи
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Рейнджерс
Бенфика
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Рейнджерс
3 : 1
30.03.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
3 : 3
07.04.2024
Селтик
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Росс Каунти
3 : 2
14.04.2024
Рейнджерс
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
1 : 2
28.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди
0 : 0
17.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Росс Каунти
3 : 2
14.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
3 : 3
07.04.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Рейнджерс
3 : 1
30.03.2024
Хиберниан
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
3 : 1
27.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель

Рейнджерс - Бенфика: обзор матча 14 марта 2024

Рейнджерс
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Матч завершен
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Бенфика
66' Рафа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рейнджерс - Бенфика
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Каспер Тенгстедт
90' +2
Замена
Тиагу Гувейя ️️️️➡️️ Рафа
89'
Замена
Жоау Мариу ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
Замена
Николас Раскин ️️️️➡️️ Мохамед Диоманде
86'
Замена
Кемар Руф ️️️️➡️️ Сирьель Дессер
77'
Замена
Тодд Кантвелл ️️️️➡️️ Том Лоуренс
73'
Замена
Рабби Матондо ️️️️➡️️ Скотт Райт
73'
66'
ГОЛ! 0:1
Рафа
65'
Замена
Оркун Кекчю ️️️️➡️️ Давид Нерес
Желтая карточка
Коннор Голдсон
55'
46'
Замена
Каспер Тенгстедт ️️️️➡️️ Маркос Леонардо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Джон Суттар
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
42
Мохамед Диоманде
ЦП
4
Джон Ландстрем
ЦП
11
Том Лоуренс
ЛВ
23
Скотт Райт
ЛВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
61
Флорентину
ОП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Рейнджерс
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
93
Коул Маккиннон
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
13
Тодд Кантвелл
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
17
Рабби Матондо
ПВ
25
Кемар Руф
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
45
Лео Кокубо
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
20
Жоау Мариу
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Артур Кабрал
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
3
Йилмаз
5
Суттар
6
Голдсон
2
Тавернье
42
Диоманде
4
Ландстрем
23
Райт
11
Лоуренс
7
Силва
9
Дессер
3-2-3-2
1
Трубин
6
Бах
4
Силва
30
Отаменди
8
Эушнес
61
Флорентину
11
Ди Мария
87
Невеш
7
Нерес
27
Рафа
36
Леонардо
42
Диоманде
43
Раскин
43
Раскин
42
Диоманде
11
Лоуренс
13
Кантвелл
13
Кантвелл
11
Лоуренс
23
Райт
17
Матондо
17
Матондо
23
Райт
9
Дессер
25
Руф
25
Руф
9
Дессер
7
Нерес
10
Кекчю
10
Кекчю
7
Нерес
11
Ди Мария
20
Мариу
20
Мариу
11
Ди Мария
27
Рафа
47
Гувейя
47
Гувейя
27
Рафа
36
Леонардо
19
Тенгстедт
19
Тенгстедт
36
Леонардо
Остались в запасе
Рейнджерс
Бенфика
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
93
Коул Маккиннон
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
24
Самуэль Соареш
ВР
45
Лео Кокубо
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
93
Коул Маккиннон
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
45
Лео Кокубо
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Рейнджерс - Бенфика
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
4
Офсайды
1
3
Количество передач
587
413
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.57
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк (Братислава)
Стадион:
Айброкс
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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