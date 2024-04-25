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«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025