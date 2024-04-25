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Бенфика
Рейнджерс
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Два британских клуба готовы заплатить 15 миллионов за Сперцяна
13 апреля, 01:19
3
«Рейнджерс» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:26
0
«Рейнджерс» – «Селтик»: прогноз на матч 32 тура Премьер-лиги, 7 апреля
7 апреля, 09:45
0
«Рейнджерс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 10:20
0
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
24 февраля, 11:42
0
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Последние матчи
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Бенфика
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Рейнджерс
3 : 1
30.03.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
3 : 3
07.04.2024
Селтик
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Росс Каунти
3 : 2
14.04.2024
Рейнджерс
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
3 : 1
27.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
1 : 2
28.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди
0 : 0
17.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Росс Каунти
3 : 2
14.04.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Рейнджерс
3 : 3
07.04.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Рейнджерс
3 : 1
30.03.2024
Хиберниан

Бенфика - Рейнджерс: обзор матча 07 марта 2024

Бенфика
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Матч завершен
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Рейнджерс
45+2' А. Ди Мария (П)
67' К. Голдсон (АГ)
7' Т. Лоуренс
45+5' Д. Стерлинг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Рейнджерс
Матч завершен
84'
Замена
Николас Раскин ️️️️➡️️ Мохамед Диоманде
Замена
Альваро Фернандес ️️️️➡️️ Александер Бах
84'
Замена
Тиагу Гувейя ️️️️➡️️ Давид Нерес
84'
77'
Замена
Коул Маккиннон ️️️️➡️️ Дужон Стерлинг
77'
Замена
Кемар Руф ️️️️➡️️ Сирьель Дессер
77'
Замена
Райан Джек ️️️️➡️️ Том Лоуренс
Желтая карточка
Александер Бах
72'
67'
Желтая карточка
Ридван Йилмаз
ГОЛ в свои ворота! 2:2
Коннор Голдсон
67'
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Артур Кабрал
65'
45' +5
ГОЛ! 1:2
Дужон Стерлинг
45' +2
Желтая карточка
Джек Батлэнд
ГОЛ с пенальти! 1:1
Анхель Ди Мария
45' +2
Желтая карточка
Анхель Ди Мария
35'
27'
Желтая карточка
Дужон Стерлинг
7'
ГОЛ! 0:1
Том Лоуренс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Ридван Йилмаз
ЦЗ
5
Джон Суттар
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
4
Джон Ландстрем
ЦП
42
Мохамед Диоманде
ЦП
11
Том Лоуренс
ЛВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
7
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
75
Андре Гомеш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
82
Diogo Spencer
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
20
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Рейнджерс
32
Киран Райт
ВР
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
93
Коул Маккиннон
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
25
Кемар Руф
ЦФ
3-2-3-2
1
Трубин
30
Отаменди
4
Силва
6
Бах
61
Флорентину
8
Эушнес
11
Ди Мария
87
Невеш
7
Нерес
27
Рафа
9
Кабрал
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
3
Йилмаз
5
Суттар
6
Голдсон
21
Стерлинг
2
Тавернье
4
Ландстрем
42
Диоманде
11
Лоуренс
7
Силва
9
Дессер
6
Бах
3
Фернандес
3
Фернандес
6
Бах
7
Нерес
47
Гувейя
47
Гувейя
7
Нерес
9
Кабрал
36
Леонардо
36
Леонардо
9
Кабрал
21
Стерлинг
93
Маккиннон
93
Маккиннон
21
Стерлинг
11
Лоуренс
8
Джек
8
Джек
11
Лоуренс
42
Диоманде
43
Раскин
43
Раскин
42
Диоманде
9
Дессер
25
Руф
25
Руф
9
Дессер
Остались в запасе
Бенфика
Рейнджерс
24
Самуэль Соареш
ВР
75
Андре Гомеш
ВР
82
Diogo Spencer
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
20
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
32
Киран Райт
ВР
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
75
Андре Гомеш
ВР
82
Diogo Spencer
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
20
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
32
Киран Райт
ВР
46
Джонли Ифеко
ЛЗ
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
31
Борна Баришич
ЛЗ
26
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
28
Росс МакКрори
ОП
45
Росс Маккосленд
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Бенфика - Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
554
265
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.28
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Лига Европы
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Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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