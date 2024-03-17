Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Марсель
Вильярреал
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 11:06
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
11 апреля, 23:57
0
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 11:06
0
«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:00
0
«Атлетик» – «Вильярреал»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля
14 апреля, 09:58
0
Примера. «Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом» (2:1) и вернулся в топ-4
1 апреля, 23:56
0
«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024
1 апреля, 10:47
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Марсель
Вильярреал
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
17.03.2024
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
01.04.2024
Атлетико
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 2
24.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
3 : 0
28.04.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
21.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
01.04.2024
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
17.03.2024
Валенсия

Марсель - Вильярреал: обзор матча 07 марта 2024

Марсель
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Вильярреал
23' Ж. Верету
28' Й. Москера (АГ)
42' П. Обамеянг (П)
59' П. Обамеянг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Марсель - Вильярреал
Матч завершен
Замена
Эмран Согло ️️️️➡️️ Кентен Мерлен
85'
Замена
Фарис Мумбанья ️️️️➡️️ Пьер-Эмерик Обамеянг
85'
Замена
Луис Энрике ️️️️➡️️ Жордан Верету
73'
72'
Желтая карточка
Хорхе Куэнка
69'
Замена
Этьенн Капу ️️️️➡️️ Франсис Коклен
65'
Замена
Кико Фемения ️️️️➡️️ Жерар Морено
62'
Вторая желтая
Альберто Морено
Замена
Аззедин Унаи ️️️️➡️️ Илиман Ндиайе
60'
Замена
Бамо Мейте ️️️️➡️️ Жонатан Клосс
60'
ГОЛ! 4:0
Пьер-Эмерик Обамеянг
59'
52'
Желтая карточка
Альберто Морено
46'
Замена
Александр Сорлот ️️️️➡️️ Алехандро Баэна
46'
Замена
Альберто Морено ️️️️➡️️ Айсса Манди
46'
Замена
Даниэль Парехо ️️️️➡️️ Санти Комесанья
45' +1
Желтая карточка
Санти Комесанья
ГОЛ с пенальти! 3:0
Пьер-Эмерик Обамеянг
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0
Йерсон Москера
28'
ГОЛ! 1:0
Жордан Верету
23'
Желтая карточка
Кентен Мерлен
13'
9'
Желтая карточка
Айсса Манди
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
7
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
(К) ЦП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
11
Амин Арит
АП
23
Исмаила Сарр
ПВ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Вильярреал
1
Пепе Рейна
ВР
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
2
Йерсон Москера
ЦЗ
19
Франсис Коклен
ОП
4
Санти Комесанья
ЦП
16
Алехандро Баэна
ЛВ
9
Гонсало Гедеш
ЛВ
27
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
37
Эмран Согло
ЦП
44
Луис Энрике
ЛВ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Вильярреал
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
15
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Александр Сорлот
ЦФ
4-3-2-1
16
Лопес
3
Мерлен
5
Балерди
62
Мбемба
7
Клосс
19
Кондогбиа
29
Ндиайе
27
Верету
11
Арит
23
Сарр
10
Обамеянг
4-1-1-3-1
1
Рейна
3
Байи
23
Манди
2
Москера
5
Куэнка
19
Коклен
4
Комесанья
27
Акомах
16
Баэна
9
Гедеш
7
Морено
7
Клосс
18
Мейте
18
Мейте
7
Клосс
29
Ндиайе
8
Унаи
8
Унаи
29
Ндиайе
3
Мерлен
37
Согло
37
Согло
3
Мерлен
27
Верету
44
Энрике
44
Энрике
27
Верету
10
Обамеянг
14
Мумбанья
14
Мумбанья
10
Обамеянг
23
Манди
18
Морено
18
Морено
23
Манди
7
Морено
17
Фемения
17
Фемения
7
Морено
19
Коклен
6
Капу
6
Капу
19
Коклен
4
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
4
Комесанья
16
Баэна
11
Сорлот
11
Сорлот
16
Баэна
Остались в запасе
Марсель
Вильярреал
36
Рубен Бланко
ВР
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
15
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
15
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Марсель - Вильярреал
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
512
346
Сейвы
0
4
Точность передач %
88
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
3.09
0.26
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк (Харлем)
Стадион:
Велодром
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+