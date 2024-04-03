«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»

Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча