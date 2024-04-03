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Рома
Брайтон
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
25 апреля, 23:56
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024
25 апреля, 10:23
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:00
0
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
19 апреля, 14:02
0
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»
25 апреля, 23:56
0
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2024
25 апреля, 10:23
0
Гвардиола: «Холанд не допущен к матчу с «Брайтоном»
24 апреля, 15:15
1
«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 29 тура АПЛ, 25 апреля
24 апреля, 10:26
0
Стало известно, почему «Бавария» может отказаться от Де Дзерби
13 апреля, 15:21
0
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Последние матчи
Все
Рома
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
03.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон
0 : 3
06.04.2024
Арсенал
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 1
13.04.2024
Брайтон
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
3 : 0
28.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
0 : 4
25.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 1
13.04.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон
0 : 3
06.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брентфорд
0 : 0
03.04.2024
Брайтон

Рома - Брайтон: обзор матча 07 марта 2024

Рома
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Матч завершен
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Брайтон
13' П. Дибала
43' Р. Лукаку
64' Д. Манчини
68' Б. Кристанте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рома - Брайтон
Матч завершен
Замена
Никола Залевски ️️️️➡️️ Стефан Эль-Шаарави
88'
Замена
Сердар Азмун ️️️️➡️️ Ромелу Лукаку
88'
Замена
Диего Льоренте ️️️️➡️️ Леонардо Спинаццола
82'
82'
Замена
Эван Фергюсон ️️️️➡️️ Дэнни Уэлбек
82'
Замена
Карлос Балеба ️️️️➡️️ Билли Гилмор
75'
Замена
Йоэл Велтман ️️️️➡️️ Факундо Буонанотте
75'
Замена
Первис Эступиньян ️️️️➡️️ Игор
Замена
Эдоардо Бове ️️️️➡️️ Леандро Паредес
72'
Замена
Томмазо Бальданци ️️️️➡️️ Пауло Дибала
72'
ГОЛ! 4:0
Бриан Кристанте
68'
67'
Желтая карточка
Тарик Лэмпти
ГОЛ! 3:0
Джанлука Манчини
64'
Желтая карточка
Леонардо Спинаццола
61'
46'
Замена
Ансу Фати ️️️️➡️️ Хулио Энкисо
ГОЛ! 2:0
Ромелу Лукаку
43'
39'
Желтая карточка
Ян Паул ван Хеке
ГОЛ! 1:0
Пауло Дибала
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Зеки Челик
ПЗ
16
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
29
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Тарик Лэмпти
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
40
Факундо Буонанотте
АП
24
Симон Адингра
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Анхелиньо
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Эдоардо Бове
ЦП
22
Уссем Ауа
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
35
Томмазо Бальданци
АП
17
Сердар Азмун
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
30
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
11
Карлос Балеба
ЦП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
14
Адам Лаллана
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
28
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Свилар
37
Спинаццола
5
Н'Дика
23
Манчини
5
Челик
16
Паредес
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
21
Дибала
90
Лукаку
4-2-3-1
23
Стил
2
Лэмпти
5
Данк
29
ван Хеке
3
Игор
13
Гросс
11
Гилмор
10
Энкисо
40
Буонанотте
24
Адингра
18
Уэлбек
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
14
Льоренте
14
Льоренте
37
Спинаццола
16
Паредес
52
Бове
52
Бове
16
Паредес
21
Дибала
35
Бальданци
35
Бальданци
21
Дибала
90
Лукаку
17
Азмун
17
Азмун
90
Лукаку
3
Игор
30
Эступиньян
30
Эступиньян
3
Игор
40
Буонанотте
34
Велтман
34
Велтман
40
Буонанотте
11
Гилмор
11
Балеба
11
Балеба
11
Гилмор
10
Энкисо
31
Фати
31
Фати
10
Энкисо
18
Уэлбек
28
Фергюсон
28
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Рома
Брайтон
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
14
Адам Лаллана
АП
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
63
Пьетро Боер
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Уссем Ауа
ЦП
20
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Якуб Модер
ЦП
44
Кэмерон Пьюпион
АП
14
Адам Лаллана
АП
47
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Рома - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
391
576
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.55
0.84
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Олимпико
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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