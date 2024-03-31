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Ливерпуль
Спарта
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
0
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
0
Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы
15 марта, 09:34
0
Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)
15 марта, 01:00
4
«Ливерпуль» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 11:30
0
Клопп пошутил с журналистом после матча со «Спартой»
8 марта, 23:19
0
Нуньес совершает одно результативное действие за «Ливерпуль» каждые 85 минут
8 марта, 12:02
0
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Последние матчи
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Ливерпуль
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 1
31.03.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Спарта
1 : 1
07.04.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Богемианс 1905
1 : 3
13.04.2024
Спарта
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2 : 0
24.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Сигма
1 : 4
28.04.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Спарта
4 : 3
20.04.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Богемианс 1905
1 : 3
13.04.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Спарта
1 : 1
07.04.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 1
31.03.2024
Спарта

Ливерпуль - Спарта: обзор матча 14 марта 2024

Ливерпуль
14.03.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
6 : 1
Матч завершен
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Спарта
7' Д. Нуньес
8' Б. Кларк
10' М. Салах
14' К. Гакпо
48' Д. Собослаи
55' К. Гакпо
42' В. Бирманчевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ливерпуль - Спарта
Матч завершен
74'
Замена
Патрик Выдра ️️️️➡️️ Маркус Сольбаккен
Замена
Матеуш Мусиаловски ️️️️➡️️ Бобби Кларк
73'
66'
Замена
Индрит Тучи ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
Замена
Вирджил ван Дейк ️️️️➡️️ Джарел Куанса
66'
Желтая карточка
Джарел Куанса
65'
58'
Замена
Лукаш Садилек ️️️️➡️️ Казим Лячи
58'
Замена
Лукаш Гараслин ️️️️➡️️ Ян Кухта
ГОЛ! 6:1
Коди Гакпо
55'
ГОЛ! 5:1
Доминик Собослаи
48'
Замена
Харви Эллиот ️️️️➡️️ Дарвин Нуньес
46'
Замена
Джеймс Макконнелл ️️️️➡️️ Ватару Эндо
46'
Замена
Константинос Цимикас ️️️️➡️️ Джо Гомес
46'
42'
ГОЛ! 4:1
Велько Бирманчевич
ГОЛ! 4:0
Коди Гакпо
14'
ГОЛ! 3:0
Мохамед Салах
10'
ГОЛ! 2:0
Бобби Кларк
8'
ГОЛ! 1:0
Дарвин Нуньес
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Бобби Кларк
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
(К) ОП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
32
Матей Ринеш
ЛВ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
67
Льюис Кумас
ЛВ
92
Матеуш Мусиаловски
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
24
Войтех Ворел
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
29
Михал Шевчик
АП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
11
Индрит Тучи
ЦФ
4-1-1-3-1
62
Келлехер
26
Робертсон
2
Гомес
78
Куанса
84
Брэдли
3
Эндо
42
Кларк
18
Гакпо
8
Собослаи
11
Салах
9
Нуньес
3-1-3-2-1
1
Виндаль
2
Пресиадо
41
Витик
30
Зелены
37
Крейчи
20
Лячи
6
Кайринен
4
Сольбаккен
32
Ринеш
14
Бирманчевич
9
Кухта
2
Гомес
21
Цимикас
21
Цимикас
2
Гомес
78
Куанса
4
ван Дейк
4
ван Дейк
78
Куанса
3
Эндо
53
Макконнелл
53
Макконнелл
3
Эндо
9
Нуньес
19
Эллиот
19
Эллиот
9
Нуньес
42
Кларк
92
Мусиаловски
92
Мусиаловски
42
Кларк
4
Сольбаккен
26
Выдра
26
Выдра
4
Сольбаккен
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
9
Кухта
22
Гараслин
22
Гараслин
9
Кухта
14
Бирманчевич
11
Тучи
11
Тучи
14
Бирманчевич
Остались в запасе
Ливерпуль
Спарта
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
44
Якуб Суровчик
ВР
24
Войтех Ворел
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
29
Михал Шевчик
АП
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
24
Войтех Ворел
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
10
Адам Карабец
ЦП
29
Михал Шевчик
АП
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Ливерпуль - Спарта
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
78
22
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
4
Офсайды
2
3
Количество передач
905
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
92
71
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
3.99
0.39
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Стадион:
Энфилд Роуд
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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