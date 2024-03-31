«Ливерпуль» выкупил нового тренера
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы
Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)
«Ливерпуль» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
Клопп пошутил с журналистом после матча со «Спартой»
Нуньес совершает одно результативное действие за «Ливерпуль» каждые 85 минут