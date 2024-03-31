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Спарта
Ливерпуль
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
0
Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы
15 марта, 09:34
0
Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)
15 марта, 01:00
4
«Ливерпуль» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
14 марта, 11:30
0
Клопп пошутил с журналистом после матча со «Спартой»
8 марта, 23:19
0
Нуньес совершает одно результативное действие за «Ливерпуль» каждые 85 минут
8 марта, 12:02
0
«Ливерпуль» выкупил нового тренера
29 апреля, 17:51
2
В Англии раскрыли будущее Салаха в «Ливерпуле»
29 апреля, 15:15
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
Салах дал комментарий после ссоры с Клоппом
27 апреля, 17:32
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Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 1
31.03.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Спарта
1 : 1
07.04.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Богемианс 1905
1 : 3
13.04.2024
Спарта
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Сигма
1 : 4
28.04.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Спарта
4 : 3
20.04.2024
Баник
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Богемианс 1905
1 : 3
13.04.2024
Спарта
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Спарта
1 : 1
07.04.2024
Млада Болеслав
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 1
31.03.2024
Спарта
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
2 : 0
24.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 3
21.04.2024
Ливерпуль
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас

Спарта - Ливерпуль: обзор матча 07 марта 2024

Спарта
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 5
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ливерпуль
47' К. Брэдли (АГ)
6' А. Мак Аллистер (П)
25' Д. Нуньес
45+3' Д. Нуньес
53' Л. Диас
90+4' Д. Собослаи
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спарта - Ливерпуль
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 1:5
Доминик Собослаи
74'
Замена
Мохамед Салах ️️️️➡️️ Луис Диас
Замена
Виктор Олатунжи ️️️️➡️️ Ян Кухта
74'
Замена
Индрит Тучи ️️️️➡️️ Велько Бирманчевич
74'
Замена
Адам Карабец ️️️️➡️️ Каан Кайринен
74'
Желтая карточка
Ярослав Зелены
73'
Замена
Казим Лячи ️️️️➡️️ Лукаш Гараслин
65'
65'
Замена
Бобби Кларк ️️️️➡️️ Алексис Мак Аллистер
Желтая карточка
Ладислав Крейчи
62'
53'
ГОЛ! 1:4
Луис Диас
51'
Замена
Доминик Собослаи ️️️️➡️️ Дарвин Нуньес
51'
Замена
Вирджил ван Дейк ️️️️➡️️ Ибраима Конате
50'
Травма
Ибраима Конате
ГОЛ в свои ворота! 1:3
Конор Брэдли
47'
46'
Замена
Конор Брэдли ️️️️➡️️ Джо Гомес
45' +3
ГОЛ! 0:3
Дарвин Нуньес
Замена
Матей Ринеш ️️️️➡️️ Асгер Серенсен
43'
Травма
Асгер Серенсен
42'
25'
ГОЛ! 0:2
Дарвин Нуньес
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Алексис Мак Аллистер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
30
Ярослав Зелены
ЛАЗ
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПАЗ
4
Маркус Сольбаккен
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛФ
9
Ян Кухта
ЦФ
14
Велько Бирманчевич
РФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
19
Харви Эллиот
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Луис Диас
ЛФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
18
Коди Гакпо
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Спарта
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
20
Казим Лячи
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
29
Михал Шевчик
АП
32
Матей Ринеш
ЛВ
11
Индрит Тучи
ЦФ
7
Виктор Олатунжи
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
42
Бобби Кларк
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
67
Льюис Кумас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
11
Мохамед Салах
ПВ
92
Матеуш Мусиаловски
ЦФ
3-2-2-3
1
Виндаль
25
Серенсен
41
Витик
37
Крейчи
30
Зелены
2
Пресиадо
4
Сольбаккен
6
Кайринен
22
Гараслин
9
Кухта
14
Бирманчевич
4-1-2-3
62
Келлехер
2
Гомес
78
Куанса
5
Конате
26
Робертсон
3
Эндо
19
Эллиот
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
9
Нуньес
7
Диас
22
Гараслин
20
Лячи
20
Лячи
22
Гараслин
6
Кайринен
10
Карабец
10
Карабец
6
Кайринен
25
Серенсен
32
Ринеш
32
Ринеш
25
Серенсен
14
Бирманчевич
11
Тучи
11
Тучи
14
Бирманчевич
9
Кухта
7
Олатунжи
7
Олатунжи
9
Кухта
5
Конате
4
ван Дейк
4
ван Дейк
5
Конате
2
Гомес
84
Брэдли
84
Брэдли
2
Гомес
10
Мак Аллистер
42
Кларк
42
Кларк
10
Мак Аллистер
9
Нуньес
8
Собослаи
8
Собослаи
9
Нуньес
7
Диас
11
Салах
11
Салах
7
Диас
Остались в запасе
Спарта
Ливерпуль
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
18
Лукаш Садилек
АП
29
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Брайан Приске
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
92
Матеуш Мусиаловски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
26
Патрик Выдра
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ПЗ
18
Лукаш Садилек
АП
29
Михал Шевчик
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
67
Льюис Кумас
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
92
Матеуш Мусиаловски
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Спарта - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
9
Офсайды
5
1
Количество передач
370
660
Сейвы
6
6
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.86
2.51
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Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Лига Европы
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Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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