Клопп прокомментировал разгром «Спарты» в Лиге Европы

Лига Европы. «Аталанта» победила «Спортинг» (2:1), «Ливерпуль» – «Спарту» (6:1), «Байер» ушел с 0:2 против «Карабаха» (3:2)

Клопп пошутил с журналистом после матча со «Спартой»