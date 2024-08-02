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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Мариехамн
Интер - Мариехамн: обзор матча 02 августа 2024
Интер
02.08.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Мариехамн
44'
D. Smith (П)
72'
T. Stavitski
79'
D. Nzoko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Мариехамн
Желтая карточка
T. Lahdensuo
86'
Замена
T. Lahdensuo
️️️️
D. Nzoko
85'
Замена
М. Тамминен
️️️️
T. Stavitski
85'
84'
Замена
J. Reid
️️️️
O. Muhamed Tehe
84'
Замена
O. Sallinen
️️️️
H. Alexandre Santos Cardoso
ГОЛ! 3:0!
D. Nzoko
79'
ГОЛ! 2:0!
T. Stavitski
Пас отдал
D. Nzoko
72'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
F. Krebs
66'
Замена
Ж. Боту
️️️️
D. Smith
66'
64'
Вторая желтая
P. Raitanen
60'
Замена
M. Amadou Sabo
️️️️
J. Nissinen
55'
Желтая карточка
P. Raitanen
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Smith
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
48
Axel Kouame
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
22
Pedro Machado
ЦЗ
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
29
Patrik Raitanen
ЦЗ
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
11
Thomas Lahdensuo
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Мариехамн
35
Johannes Viitala
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
3-3-4
1
2
Ниска
22
5
Гранлунд
23
48
11
3
9
79
19
3-5-2
32
22
4
29
18
33
10
Дальстрем
20
17
28
16
23
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
23
9
11
Боту
11
Боту
9
79
11
11
79
11
19
Тамминен
19
Тамминен
11
28
26
26
28
16
13
13
16
18
11
11
18
Остались в запасе
Интер
Мариехамн
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
35
Johannes Viitala
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча Интер - Мариехамн
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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