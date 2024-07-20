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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Хака
ХИК - Хака: обзор матча 20 июля 2024
ХИК
20.07.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хака
53'
Л. Эрвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Хака
Замена
А. Альбанезе
️️️️
С. Хостикка
86'
Замена
К. Куассиви-Бениссан
️️️️
Х. Банде
77'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
Л. Эрвин
77'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрвин
Пас отдал
С. Хостикка
53'
50'
Желтая карточка
O. Whyte
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
33
Диогу Томаш
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Люк Планж
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Хака
4
Хассан Ндам
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
3-2-1-3
1
33
Томаш
6
Хальме
28
Илитолва
80
Палумец
9
Кескинен
12
Банде
94
Эрвин
7
Хостикка
8
2-1-1
12
21
3
77
7
12
Банде
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
12
Банде
7
Хостикка
10
Альбанезе
10
Альбанезе
7
Хостикка
94
Эрвин
9
9
94
Эрвин
Остались в запасе
ХИК
Хака
1
Тиймен Ниджуис
ВР
7
Люк Планж
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
4
Хассан Ндам
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
7
Люк Планж
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Остались в запасе
4
Хассан Ндам
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча ХИК - Хака
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Ville Nevalainen, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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