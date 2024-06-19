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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - КуПС
ХИК - КуПС: обзор матча 19 июня 2024
ХИК
19.06.2024, среда, 21:00
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
3 : 1
Завершен
КуПС
90+3'
Л. Планж
38'
П. Пеннанен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - КуПС
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
Пас отдал
Л. Лингман
90'
+3
Замена
А. Танака
️️️️
С. Хостикка
86'
85'
Замена
J. Voutilainen
️️️️
A. Vidjeskog
75'
Замена
A. Heinonen
️️️️
J. Muzinga
Замена
Э. Олусанья
️️️️
К. Куассиви-Бениссан
75'
Желтая карточка
Л. Лингман
73'
Желтая карточка
Д. Томаш
71'
Замена
Л. Планж
️️️️
Н. Сарпей
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
П. Пеннанен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
14
Нуно Сарпей
ОП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
13
Яакко Оксанен
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
ХИК
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
26
Aaro Toivonen
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
3-3-2-1-1
1
6
Хальме
4
Тойвио
33
Томаш
23
Паллас
14
Сарпей
27
Куассиви-Бениссан
10
Лингман
9
Кескинен
12
Банде
7
Хостикка
3-2-5
25
Сиссе
16
25
Антви
13
Оксанен
26
1
Крайдль
8
Пеннанен
11
6
Саволайнен
33
7
Хостикка
37
Танака
37
Танака
7
Хостикка
27
Куассиви-Бениссан
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Куассиви-Бениссан
14
Сарпей
7
Планж
7
Планж
14
Сарпей
11
17
17
11
26
7
7
26
Остались в запасе
ХИК
КуПС
22
Liam Möller
ЦП
26
Aaro Toivonen
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
22
Liam Möller
ЦП
26
Aaro Toivonen
ЦП
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча ХИК - КуПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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