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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - Интер
Хака - Интер: обзор матча 19 июня 2024
Хака
19.06.2024, среда, 21:00
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - Интер
89'
Желтая карточка
I. Järvinen
Замена
A. Sejdiu
️️️️
O. Whyte
82'
70'
Замена
D. Smith
️️️️
Ж. Боту
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
3
Niklas Friberg
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Интер
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Хака
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
9
D. Smith
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
2-2-2
12
3
21
77
19
25
7
3-1-1-3
24
22
5
Гранлунд
23
11
Боту
3
19
19
Тамминен
77
99
99
77
11
Боту
9
9
11
Боту
Остались в запасе
Хака
Интер
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
2
Юсси Ниска
ЛЗ
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
8
T. Siira
ЦФ
Остались в запасе
2
Юсси Ниска
ЛЗ
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Хака - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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