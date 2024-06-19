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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Лахти - Гнистан
Лахти - Гнистан: обзор матча 19 июня 2024
Лахти
19.06.2024, среда, 21:00
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Гнистан
51'
M. López
62'
L. Ivanovic
90'
Й. Энкеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лахти - Гнистан
90'
ГОЛ! 2:1!
Й. Энкеруд
Пас отдал
Р. Еременко
68'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Татар
Желтая карточка
M. Vainionpää
66'
ГОЛ! 2:0!
L. Ivanovic
62'
ГОЛ! 1:0!
M. López
51'
Желтая карточка
О. Коскинен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лахти - Гнистан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Lahti Stadium, Lahti
Новости команд
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