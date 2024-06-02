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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - Лахти
Гнистан - Лахти: обзор матча 02 июня 2024
Гнистан
02.06.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лахти
32'
P. Andrade
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гнистан - Лахти
Замена
T. Castro
️️️️
Б. Татар
82'
68'
Замена
M. Vainionpää
️️️️
P. Andrade
32'
ГОЛ! 0:1!
P. Andrade
Желтая карточка
Ю. Ояла
19'
Начало матча
Статистика матча Гнистан - Лахти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Petri Viljanen, Finland
Стадион:
Mustapekka Areena, Helsinki
Новости команд
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