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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Хака
Интер - Хака: обзор матча 31 мая 2024
Интер
31.05.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Хака
66'
Ж. Боту (П)
77'
R. Mahuta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Хака
90'
+4
Желтая карточка
T. Siira
Замена
D. Osede
️️️️
Ж. Боту
90'
+1
77'
ГОЛ! 1:1!
R. Mahuta
Пас отдал
E. Mastokangas
67'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Patoulidis
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Боту
66'
51'
Желтая карточка
O. Whyte
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Интер
21
D. Osede
ЦФ
Хака
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
99
A. Sejdiu
ЦФ
3-1-1-3
2
Ниска
22
24
23
11
Боту
19
19
Тамминен
3
2-1-3
12
21
4
Ндам
77
7
8
25
11
Боту
21
21
11
Боту
7
99
99
7
Остались в запасе
Интер
Хака
Главный тренер
Веса Васара
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
Остались в запасе
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча Интер - Хака
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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