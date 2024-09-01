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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Интер
КуПС - Интер: обзор матча 01 сентября 2024
КуПС
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Интер
38'
O. Diawara
12'
М. Тамминен
26'
Ж. Боту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Интер
Желтая карточка
Й. Крайдль
90'
+3
84'
Замена
T. Lahdensuo
️️️️
Й. Или-Кокко
83'
Желтая карточка
Й. Или-Кокко
Замена
A. Heinonen
️️️️
A. Vidjeskog
78'
77'
Замена
D. Smith
️️️️
Ж. Боту
68'
Замена
Ю. Ниска
️️️️
C. Ouguehi
Желтая карточка
S. Saarinen
48'
Замена
T. Hämäläinen
️️️️
К. Антви
46'
ГОЛ! 1:2!
O. Diawara
38'
26'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Боту
Пас отдал
М. Тамминен
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Тамминен
8'
Желтая карточка
J. Hamalainen (o.g.)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
48
Axel Kouame
ЦП
23
Florian Krebs
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Daniel Rökman
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
11
Thomas Lahdensuo
ЦФ
3-4-4
18
16
25
Антви
10
13
Оксанен
20
26
8
Пеннанен
6
Саволайнен
5
1
Крайдль
2-2-2-4
1
22
24
48
23
8
Или-Кокко
11
Боту
19
3
2
19
Тамминен
25
Антви
33
33
25
Антви
26
17
17
26
24
2
Ниска
2
Ниска
24
11
Боту
9
9
11
Боту
8
Или-Кокко
11
11
8
Или-Кокко
Остались в запасе
КуПС
Интер
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
12
Eero Vuorjoki
ВР
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Daniel Rökman
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Daniel Rökman
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча КуПС - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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