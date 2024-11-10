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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Хаммарбю
Вестерос - Хаммарбю: обзор матча 10 ноября 2024
Вестерос
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
1 : 0
Завершен
Хаммарбю
82'
V. Granath
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Хаммарбю
Замена
A. Lindelöv
️️️️
A. Boudah
90'
+2
87'
Замена
S. Strand
️️️️
И. Фофана
87'
Замена
Ж. Канга
️️️️
M. Karlsson
ГОЛ! 1:0!
V. Granath
Пас отдал
E. Bouzaiene
82'
63'
Замена
M. Fenger
️️️️
Ш. Пинас
63'
Замена
Б. Туре
️️️️
S. Clemmensen
63'
Замена
Т. Теки
️️️️
A. Lahdo
59'
Желтая карточка
Ш. Пинас
Замена
V. Granath
️️️️
G. Granath
57'
Замена
T. Hartzell
️️️️
S. Johansson
57'
Замена
J. Magnusson
️️️️
A. Warneryd
57'
Замена
D. Ask
️️️️
М. Ахлинви
34'
Желтая карточка
E. Bouzaiene
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Marcus Linday
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Хаммарбю
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
(К)
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
7
Pedro Ribeiro
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
32
Alex Lindelöv
ЦП
19
Jens Magnusson
ЦП
12
Viktor Granath
ЦФ
Хаммарбю
5
Тесфальдет Теки
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
16
Gent Elezaj
ЦП
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
20
Nahir Besara
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
4-1-4-2
2
31
25
18
Нсабиюмва
70
Ахлинви
16
6
90
Саньянг
29
7
35
4-2-1-4
4
Эрикссон
38
Пинас
8
2
6
Фофана
15
26
Маджид
9
6
Хаммар
25
80
6
42
42
6
70
Ахлинви
8
8
70
Ахлинви
7
32
32
7
29
19
19
29
2
12
12
2
15
5
Теки
5
Теки
15
80
17
Туре
17
Туре
80
38
Пинас
13
13
38
Пинас
6
Фофана
21
21
6
Фофана
8
13
Канга
13
Канга
8
Остались в запасе
Вестерос
Хаммарбю
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
7
Pedro Ribeiro
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
16
Gent Elezaj
ЦП
20
Nahir Besara
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
7
Pedro Ribeiro
ЦП
Остались в запасе
16
Gent Elezaj
ЦП
20
Nahir Besara
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Вестерос - Хаммарбю
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
14
Офсайды
0
3
Количество передач
301
467
Сейвы
3
0
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Посещаемость:
6500
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