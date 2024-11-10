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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Броммапойкарна
Мальме - Броммапойкарна: обзор матча 10 ноября 2024
Мальме
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
2 : 1
Завершен
Броммапойкарна
29'
О. Розенгрен
43'
Бузанелло
45+2'
В. Одефальк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Броммапойкарна
90'
+1
Желтая карточка
L. Fritzson
Замена
О. Левицки
️️️️
С. Рикс
87'
Желтая карточка
А. Кристиансен
83'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Бузанелло
74'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
И. Телин
74'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
З. Лукили
74'
Замена
A. Skogmar
️️️️
Х. Болин
56'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Одефальк
Пас отдал
H. Freyr Karlsson
ГОЛ! 2:0!
Бузанелло
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Розенгрен
Пас отдал
Х. Болин
29'
27'
Замена
A. Abrahamsson
️️️️
N. Vasic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
7
Отто Розенгрен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
(К)
ЦП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
36
Charlie Antonelius
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
14
Kamilcan Sever
ЦФ
8
Liam Jordan
ЦФ
4-3-2-1
30
Фридрих
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Реслер
7
Розенгрен
4
Йонсен
5
Рикс
34
Лукили
38
Болин
92
Телин
3-3-2-1-1
31
2
27
Барслунд
26
Калисир
16
Йенсен
20
Веткал
4
20
Одефальк
14
21
Тимосси-Андерссон
21
25
Бузанелло
13
Ольссон
13
Ольссон
25
Бузанелло
38
Болин
37
37
38
Болин
34
Лукили
10
Кристиансен
10
Кристиансен
34
Лукили
5
Рикс
6
Левицки
6
Левицки
5
Рикс
92
Телин
22
Ботхейм
22
Ботхейм
92
Телин
21
3
3
21
Остались в запасе
Мальме
Броммапойкарна
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
36
Charlie Antonelius
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
14
Kamilcan Sever
ЦФ
8
Liam Jordan
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
10
Оливер Берг
АП
6
Серхио Пенья
АП
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
36
Charlie Antonelius
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
14
Kamilcan Sever
ЦФ
8
Liam Jordan
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Мальме - Броммапойкарна
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
5
12
Офсайды
1
2
Количество передач
733
320
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Tess Olofsson, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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