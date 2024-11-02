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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Кальмар
Гетеборг - Кальмар: обзор матча 02 ноября 2024
Гетеборг
02.11.2024, суббота, 19:30
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 1
Завершен
Кальмар
45+1'
К. Тордарсон
78'
М. Хальберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Кальмар
90'
+3
Желтая карточка
L. Saetra
Замена
L. Carlstrand
️️️️
Й. Багер
90'
+3
Замена
С. Олссон
️️️️
А. Трондсен
89'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Хальберг
Желтая карточка
Й. Багер
77'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
O. Pettersson
71'
67'
Замена
K. Jensen
️️️️
R.
58'
Замена
D. Krasniqi
️️️️
A. Gersbach
46'
Замена
R.
️️️️
С. Скрабб
ГОЛ! 1:0!
К. Тордарсон
Пас отдал
А. Трондсен
45'
+1
45'
Желтая карточка
J. Ring
21'
Желтая карточка
М. Хальберг
3'
Желтая карточка
Р. Гояни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
21
Adam Carlén
ЦП
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Gustaf Norlin
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
3
Alex Gersbach
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
15
Давид Крузе
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
14
Hussein Carneil
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
29
Romarinho
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
2-4-2-2
28
Карлстрем
16
Трондсен
5
Багер
21
3
Эрлингмарк
32
13
Свенссон
10
Лундквист
23
Тордарсон
19
14
3-4-3
1
24
39
2
5
Хальберг
23
Гояни
6
14
Скрабб
9
Исламович
10
3
32
2
2
32
16
Трондсен
16
Олссон
16
Олссон
16
Трондсен
5
Багер
9
9
5
Багер
14
Скрабб
29
29
14
Скрабб
3
22
22
3
7
7
Остались в запасе
Гетеборг
Кальмар
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
14
Hussein Carneil
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
21
Abdussalam Magashy
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
28
Макс Свенссон
ЛВ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
14
Hussein Carneil
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
21
Abdussalam Magashy
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
28
Макс Свенссон
ЛВ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Гетеборг - Кальмар
1
4
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
0
Количество передач
396
376
Сейвы
3
6
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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