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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Хаммарбю
Сириус - Хаммарбю: обзор матча 26 октября 2024
Сириус
26.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
0 : 3
Завершен
Хаммарбю
19'
Б. Туре
37'
Б. Туре
71'
Т. Теки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Хаммарбю
88'
Замена
S. Clemmensen
️️️️
O. Johansson Schellhas
88'
Замена
M. Fenger
️️️️
Ш. Пинас
Замена
H. Mella
️️️️
Л. Валта
82'
Замена
А. Пюндт
️️️️
M. Heier
82'
72'
Замена
J. Erabi
️️️️
М. Маджид
72'
Замена
S. Strand
️️️️
N. Besara
71'
ГОЛ! 0:3!
Т. Теки
Пас отдал
Б. Туре
Замена
J. Persson
️️️️
М. Линдберг
63'
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
J. Voelkerling Persson
63'
45'
+3
Замена
И. Фофана
️️️️
П. Вагич
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Туре
Пас отдал
М. Маджид
Желтая карточка
М. Линдберг
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Туре
Пас отдал
M. Karlsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
26
Hugo Mella
ЦП
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
Хаммарбю
16
Gent Elezaj
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
9
Jusef Erabi
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
4-2-1-3
30
Таннандер
5
13
31
2
81
Валта
18
6
Линдберг
9
10
10
4-1-3-1-1
1
Хан
8
38
Пинас
4
Эрикссон
2
2
Вагич
11
17
Туре
5
Теки
26
Маджид
20
13
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
13
81
Валта
26
26
81
Валта
10
18
Пюндт
18
Пюндт
10
6
Линдберг
7
7
6
Линдберг
2
Вагич
6
Фофана
6
Фофана
2
Вагич
26
Маджид
9
9
26
Маджид
11
80
80
11
38
Пинас
13
13
38
Пинас
20
21
21
20
Остались в запасе
Сириус
Хаммарбю
34
David Celic
ВР
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
16
Gent Elezaj
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Остались в запасе
16
Gent Elezaj
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Сириус - Хаммарбю
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
10
Офсайды
4
0
Количество передач
389
587
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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