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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Хальмстад
Хэкен - Хальмстад: обзор матча 27 октября 2024
Хэкен
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
0 : 1
Завершен
Хальмстад
71'
B. Turgott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Хальмстад
Желтая карточка
С. Густафсон
90'
+1
86'
Замена
B. Kurtulus
️️️️
V. Nogueira
83'
Замена
J. Baffo
️️️️
M. Olsson
Замена
С. Хрстич
️️️️
Д. Агбонифо
80'
71'
ГОЛ! 0:1!
B. Turgott
Пас отдал
V. Nogueira
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
70'
66'
Замена
B. Turgott
️️️️
Я. Аньеро
66'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
Н. Мяенпя
Замена
S. Leach Holm
️️️️
A. Romeo
59'
Замена
А. Лаюни
️️️️
Л. Ольден Ларсен
59'
46'
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
V. Granath
Желтая карточка
А. Лундквист
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Хальмстад
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
6
Samuel Leach Holm
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Albin Ahlstrand
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
4-3-1-3
21
Лундквист
5
2
Лоде
11
Линдберг
86
Густафсон
10
Ригор
8
7
Ларсен
26
9
10
Агбонифо
3-3-1-3
17
11
27
4
8
Мяенпя
21
6
14
7
Аньеро
1
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
8
6
6
8
7
Ларсен
14
Лаюни
14
Лаюни
7
Ларсен
10
Агбонифо
19
Хрстич
19
Хрстич
10
Агбонифо
21
5
5
21
27
4
4
27
14
13
Эйолфссон
13
Эйолфссон
14
8
Мяенпя
11
11
8
Мяенпя
7
Аньеро
14
14
7
Аньеро
Остались в запасе
Хэкен
Хальмстад
1
Андреас Линде
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Хэкен - Хальмстад
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
675
284
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
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Хэкен
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