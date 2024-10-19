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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Мальме
Вестерос - Мальме: обзор матча 19 октября 2024
Вестерос
19.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
1 : 1
Завершен
Мальме
65'
P. Ribeiro
16'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Мальме
90'
+6
Замена
З. Лукили
️️️️
О. Берг
Замена
V. Granath
️️️️
И. Диабате
90'
+5
Замена
V. Wernersson
️️️️
M. Larsson
88'
Замена
S. Johansson
️️️️
М. Ахлинви
74'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
74'
73'
Замена
С. Рикс
️️️️
Х. Болин
73'
Замена
О. Розенгрен
️️️️
Э. Ботхейм
ГОЛ! 1:1!
P. Ribeiro
Пас отдал
I. Jonsson
65'
56'
Замена
Т. Али
️️️️
А. Кристиансен
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Пас отдал
Х. Болин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Daniel Ask
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
19
Camil Jebara
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
4-1-3-3
2
31
5
18
Нсабиюмва
70
Ахлинви
8
29
24
7
35
8
Диабате
4-2-2-2
27
Далин
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
25
Реслер
25
Бузанелло
10
Кристиансен
4
Йонсен
38
Болин
10
Берг
22
Ботхейм
92
Телин
29
25
25
29
70
Ахлинви
6
6
70
Ахлинви
24
21
21
24
8
Диабате
12
12
8
Диабате
10
Кристиансен
22
Али
22
Али
10
Кристиансен
38
Болин
5
Рикс
5
Рикс
38
Болин
22
Ботхейм
7
Розенгрен
7
Розенгрен
22
Ботхейм
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
Остались в запасе
Вестерос
Мальме
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
19
Camil Jebara
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
1
Anton Fagerström
ВР
4
Флорис Сманд
ЦЗ
19
Camil Jebara
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Вестерос - Мальме
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
12
Офсайды
1
3
Количество передач
437
496
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
11
5
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Новости команд
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