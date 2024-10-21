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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - АИК
Гетеборг - АИК: обзор матча 21 октября 2024
Гетеборг
21.10.2024, понедельник, 20:10
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
1 : 2
Завершен
АИК
88'
С. Олссон
30'
D. Beširović
90+6'
Б. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - АИК
90'
+6
Желтая карточка
Б. Хансен
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Б. Хансен
Пас отдал
Б. Целина
88'
Желтая карточка
А. Милошевич
ГОЛ! 1:1!
С. Олссон
Пас отдал
Р. Лундквист
88'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
К. Тордарсон
83'
83'
Замена
Т. Ишервуд
️️️️
Д. Гуидетти
Желтая карточка
С. Олссон
77'
Замена
Т. Сантос
️️️️
H. Carneil
62'
Замена
G. Norlin
️️️️
Й. Багер
62'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
58'
52'
Желтая карточка
D. Beširović
30'
ГОЛ! 0:1!
D. Beširović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Hussein Carneil
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
Онни Валакари
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
29
Томас Сантос
ПВ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
9
Linus Carlstrand
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
3-3-2-2
28
Карлстрем
16
Трондсен
5
Багер
16
Олссон
3
Эрлингмарк
13
Свенссон
21
10
Лундквист
23
Тордарсон
19
14
3-3-1-3
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
37
Милошевич
16
Хансен
8
Валакари
8
28
Питтас
43
Целина
19
11
Гуидетти
2
14
29
Сантос
29
Сантос
14
5
Багер
14
14
5
Багер
23
Тордарсон
20
Абдуллахи
20
Абдуллахи
23
Тордарсон
11
Гуидетти
4
Ишервуд
4
Ишервуд
11
Гуидетти
Остались в запасе
Гетеборг
АИК
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Гетеборг - АИК
2
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Количество передач
362
372
Сейвы
0
2
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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