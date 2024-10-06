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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Вернаму
Мальме - Вернаму: обзор матча 06 октября 2024
Мальме
06.10.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вернаму
55'
Х. Болин
89'
A. Zeljkovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Вернаму
90'
+3
Замена
J. Rapp
️️️️
Ф. Аджей
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Zeljkovic
Желтая карточка
З. Лукили
87'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Бузанелло
86'
Замена
З. Лукили
️️️️
О. Розенгрен
85'
82'
Замена
C. Johansson
️️️️
V. Larsson
82'
Замена
Д. Перссон
️️️️
J. Samuel Kalu
Желтая карточка
С. Пенья
80'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
А. Кристиансен
68'
Замена
С. Пенья
️️️️
С. Рикс
57'
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Ботхейм
57'
ГОЛ! 1:0!
Х. Болин
Пас отдал
Л. Йонсен
55'
54'
Замена
A. Zeljkovic
️️️️
M. Bustos
46'
Замена
H. Nässtrom
️️️️
A. Lohikangas
Желтая карточка
С. Рикс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
22
Simon Thern
(К)
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
34
Закария Лукили
АП
6
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Вернаму
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
7
Carl Johansson
ЦФ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
4-4-1-1
30
Фридрих
25
Бузанелло
18
Янссон
19
Зеттерстрем
17
Стригер Ларсен
10
Кристиансен
4
Йонсен
5
Рикс
7
Розенгрен
38
Болин
22
Ботхейм
3-2-3-2
12
Андерссон
24
2
16
22
Котто
15
22
18
28
Аджей
19
9
25
Бузанелло
13
Ольссон
13
Ольссон
25
Бузанелло
7
Розенгрен
34
Лукили
34
Лукили
7
Розенгрен
5
Рикс
6
Пенья
6
Пенья
5
Рикс
10
Кристиансен
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
92
Телин
92
Телин
22
Ботхейм
28
Аджей
2
2
28
Аджей
16
25
25
16
2
7
7
2
9
34
Перссон
34
Перссон
9
19
23
23
19
Остались в запасе
Мальме
Вернаму
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
40
Кенан Бушуладжич
ЦП
Остались в запасе
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Мальме - Вернаму
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
674
374
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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