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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Кальмар
Юргорден - Кальмар: обзор матча 06 октября 2024
Юргорден
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кальмар
50'
К. Косуги
20'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Кальмар
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гояни
80'
Замена
A. Magashy
️️️️
С. Скрабб
Замена
А. Приске
️️️️
Т. Нгуэн
80'
69'
Замена
М. Свенссон
️️️️
J. Ring
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Р. Шуллер
69'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Д. Хюммет
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Косуги
50'
45'
+3
Желтая карточка
J. Ring
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Исламович
Пас отдал
М. Хальберг
13'
Желтая карточка
V. Osuji
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Johan Karlsson
ЦЗ
39
Lars Saetra
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
4-2-1-3
32
18
Сталь
3
Даниэльсон
26
Косуги
4
Ларссон
14
Сабович
6
Шуллер
93
Нгуэн
23
Хюммет
29
Хаарала
80
Викхейм
3-4-3
1
2
39
24
5
Хальберг
29
14
Скрабб
23
Гояни
3
10
9
Исламович
6
Шуллер
7
Эрикссон
7
Эрикссон
6
Шуллер
23
Хюммет
8
Гулликсен
8
Гулликсен
23
Хюммет
93
Нгуэн
9
Приске
9
Приске
93
Нгуэн
14
Скрабб
21
21
14
Скрабб
10
28
Свенссон
28
Свенссон
10
Остались в запасе
Юргорден
Кальмар
35
Якоб Ринне
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
35
Якоб Ринне
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
13
Даниэль Стенссон
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Харис Радетинац
ПВ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
22
Dion Krasniqi
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Юргорден - Кальмар
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
16
Офсайды
5
1
Количество передач
621
387
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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