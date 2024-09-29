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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Мьеллбю
Мальме - Мьеллбю: обзор матча 29 сентября 2024
Мальме
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
2 : 0
Завершен
Мьеллбю
20'
С. Рикс
31'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Мьеллбю
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+4
87'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
Я. Бергстрем
87'
Замена
I. Jagne
️️️️
Г. Йоханссон
Замена
О. Берг
️️️️
Т. Али
86'
Желтая карточка
Й. Далин
84'
82'
Желтая карточка
Н. Рейкьер
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Э. Ботхейм
77'
Замена
Х. Болин
️️️️
С. Рикс
77'
60'
Замена
T. Stavitski
️️️️
M. Kiilerich
56'
Желтая карточка
V. Gustafson
ГОЛ! 2:0!
И. Телин
Пас отдал
Л. Йонсен
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Рикс
Пас отдал
П. Янссон
20'
Желтая карточка
К. Реслер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
(К)
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
34
Закария Лукили
АП
38
Хуго Болин
ПВ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
4-3-1-2
27
Далин
18
Янссон
25
Реслер
13
Ольссон
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
7
Розенгрен
5
Рикс
22
Али
22
Ботхейм
92
Телин
4-4-2
1
3
Брорссон
5
6
Викстрем
24
Петтерссон
22
Густавссон
8
Рейкьер
21
Страуд
14
Йоханссон
7
18
Бергстрем
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
22
Али
10
Берг
10
Берг
22
Али
5
Рикс
38
Болин
38
Болин
5
Рикс
5
11
11
5
14
Йоханссон
19
19
14
Йоханссон
18
Бергстрем
16
16
18
Бергстрем
Остались в запасе
Мальме
Мьеллбю
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
34
Закария Лукили
АП
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Мальме - Мьеллбю
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
503
417
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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