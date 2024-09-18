Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Мальме
ГАИС - Мальме: обзор матча 18 сентября 2024
ГАИС
18.09.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
0 : 0
Завершен
Мальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Мальме
Замена
J. Lindberg
️️️️
A. Holmstrom
88'
Замена
R. Friday
️️️️
M. Çelik
83'
83'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
О. Розенгрен
68'
Замена
С. Пенья
️️️️
С. Рикс
Замена
C. Amatkarijo
️️️️
J. Åberg
67'
60'
Замена
Х. Болин
️️️️
Т. Али
58'
Желтая карточка
О. Розенгрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
22
Таха Али
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
5
Серен Рикс
(К)
ЦП
10
Оливер Берг
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
12
Robin Frej
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
6
Серхио Пенья
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
38
Хуго Болин
ПВ
3-3-4
1
6
4
24
32
Ибрахим
21
7
9
10
18
8
4-3-2-1
30
Фридрих
17
Стригер Ларсен
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Бузанелло
4
Йонсен
7
Розенгрен
5
Рикс
10
Берг
22
Али
22
Ботхейм
18
25
25
18
10
19
19
10
7
26
26
7
5
Рикс
6
Пенья
6
Пенья
5
Рикс
7
Розенгрен
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
7
Розенгрен
22
Али
38
Болин
38
Болин
22
Али
Остались в запасе
ГАИС
Мальме
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
12
Robin Frej
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
27
Йохан Далин
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
12
Robin Frej
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Остались в запасе
27
Йохан Далин
ВР
50
Йоаким Перссон
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
34
Закария Лукили
АП
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча ГАИС - Мальме
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
400
642
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
Все
ГАИС
Мальме
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
«Генк» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Генк» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95
21 января
«Порту» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+