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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - АИК
Кальмар - АИК: обзор матча 21 сентября 2024
Кальмар
21.09.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
0 : 1
Завершен
АИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - АИК
19'
Желтая карточка
О. Валакари
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
29
Romarinho
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
9
Дино Исламович
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
2-5-1-2
1
2
2
6
23
Гояни
29
14
Скрабб
5
Хальберг
28
Свенссон
10
9
Исламович
4-4-1-1
15
Нордфельдт
37
Милошевич
4
Папаяннопулос
16
Хансен
17
Тюхосен
8
6
Салетрос
8
Валакари
28
Питтас
43
Целина
2
Остались в запасе
Кальмар
АИК
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
12
Y. Inzoudine
ЦЗ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
16
Antonio Kujundzic
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Кальмар - АИК
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
537
452
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
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2024.02.16 00:27
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2023.12.24 13:17
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