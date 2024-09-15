Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Эльфсборг
Хальмстад - Эльфсборг: обзор матча 15 сентября 2024
Хальмстад
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
0 : 1
Завершен
Эльфсборг
3'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Эльфсборг
Желтая карточка
T. Rönning
90'
+5
Замена
B. Turgott
️️️️
A. Boman
90'
+1
Желтая карточка
J. Jonasson Westermark
89'
81'
Замена
J. Larsson
️️️️
А. Касем
74'
Желтая карточка
А. Касем
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
74'
Замена
J. Jonasson Westermark
️️️️
Я. Аньеро
74'
74'
Замена
П. Фрик
️️️️
М. Байду
Замена
V. Granath
️️️️
Г. Эйолфссон
66'
56'
Замена
E. Holten
️️️️
Д. Абдулаи
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
J. Svedberg
46'
45'
Желтая карточка
М. Байду
21'
Желтая карточка
Д. Абдулаи
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
6
Joel Allansson
(К)
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Майкл Байду
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
4
Andreas Johansson
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Пер Фрик
ЦФ
13
Johan Larsson
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
3-2-2-3
27
17
11
21
5
6
13
Эйолфссон
11
1
7
Аньеро
4-2-1-3
31
Петтерссон
8
Хольмен
3
59
Йегбе
23
Хульт
30
Байду
23
Зенели
9
Зенели
15
Хедлунд
37
Касем
9
Абдулаи
11
8
Мяенпя
8
Мяенпя
11
11
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
11
13
Эйолфссон
14
14
13
Эйолфссон
17
14
14
17
7
Аньеро
23
23
7
Аньеро
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
37
Касем
13
13
37
Касем
9
Абдулаи
11
11
9
Абдулаи
Остались в запасе
Хальмстад
Эльфсборг
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
4
Andreas Johansson
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
4
Andreas Johansson
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Хальмстад - Эльфсборг
2
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
18
Офсайды
4
4
Количество передач
378
483
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
Посещаемость:
5836
Новости команд
Все
Хальмстад
Эльфсборг
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+