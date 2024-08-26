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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - ГАИС
Хаммарбю - ГАИС: обзор матча 26 августа 2024
Хаммарбю
26.08.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
0 : 0
Завершен
ГАИС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - ГАИС
84'
Замена
L. Hedlund
️️️️
A. Holmstrom
Замена
М. Маджид
️️️️
O. Johansson Schellhas
81'
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
Т. Теки
73'
71'
Желтая карточка
A. Holmstrom
68'
Замена
E. Becirovic
️️️️
C. Amatkarijo
Замена
D. Collander
️️️️
H. Skoglund
46'
46'
Замена
R. Wendin Thomasson
️️️️
J. Åberg
Желтая карточка
Т. Теки
37'
21'
Желтая карточка
G. Lundgren
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
13
Mads Fenger
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
4-1-3-2
1
Хан
2
38
Пинас
4
Эрикссон
8
2
Вагич
5
Теки
11
17
Туре
9
20
3-2-5
33
4
24
6
32
Ибрахим
7
10
9
8
26
18
2
34
34
2
11
26
Маджид
26
Маджид
11
5
Теки
6
Хаммар
6
Хаммар
5
Теки
7
5
5
7
26
11
11
26
18
28
28
18
Остались в запасе
Хаммарбю
ГАИС
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
13
Mads Fenger
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
8
Marc Llinares
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
13
Mads Fenger
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Хаммарбю - ГАИС
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
16
Офсайды
3
1
Количество передач
707
288
Сейвы
5
1
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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