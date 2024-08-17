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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Хаммарбю
Вернаму - Хаммарбю: обзор матча 17 августа 2024
Вернаму
17.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
0 : 3
Завершен
Хаммарбю
2'
J. Erabi
63'
Б. Туре
88'
O. Johansson Schellhas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Хаммарбю
90'
Замена
М. Маджид
️️️️
Б. Туре
88'
ГОЛ! 0:3!
O. Johansson Schellhas
82'
Замена
D. Collander
️️️️
J. Erabi
82'
Замена
Т. Теки
️️️️
M. Karlsson
Замена
C. Johansson
️️️️
Г. Энгвалль
77'
Замена
A. Lohikangas
️️️️
M. Steinwender
65'
Замена
М. Альсальхади
️️️️
A. Zeljkovic
65'
Замена
L. Le Roux
️️️️
H. Nässtrom
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
Б. Туре
Пас отдал
И. Фофана
Желтая карточка
Г. Энгвалль
62'
37'
Желтая карточка
В. Эрикссон
Желтая карточка
W.
35'
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Erabi
Пас отдал
Б. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
20
Freddy Winsth
(К)
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
22
Simon Thern
ЦП
25
Hampus Nässtrom
ЦП
5
Wenderson
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
7
Carl Johansson
ЦФ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Хаммарбю
34
Dennis Collander
ЦЗ
16
Gent Elezaj
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
4-4-3
24
15
20
2
28
Аджей
25
5
22
23
9
Энгвалль
1
4-2-4
1
Хан
38
Пинас
8
4
Эрикссон
2
6
Фофана
17
Туре
9
20
6
Хаммар
21
Гюль
15
16
16
15
25
18
18
25
23
17
Альсальхади
17
Альсальхади
23
9
Энгвалль
7
7
9
Энгвалль
9
34
34
9
8
5
Теки
5
Теки
8
17
Туре
26
Маджид
26
Маджид
17
Туре
Остались в запасе
Вернаму
Хаммарбю
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
16
Gent Elezaj
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
26
Calle Johansson
ЦЗ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
Остались в запасе
16
Gent Elezaj
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
14
Divine Teah
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Вернаму - Хаммарбю
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
14
Количество передач
369
553
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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