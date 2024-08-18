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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - АИК
Юргорден - АИК: обзор матча 18 августа 2024
Юргорден
18.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
0 : 2
Завершен
АИК
39'
Б. Целина
63'
Р. Модешту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - АИК
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
90'
+6
Желтая карточка
V. Bergh
81'
80'
Замена
O. Faraj
️️️️
И. Питтас
Замена
Д. Стенссон
️️️️
Р. Шуллер
74'
74'
Замена
И. Диавара
️️️️
К. Нордфельдт
Желтая карточка
А. Сталь
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Модешту
Замена
Я. Ринне
️️️️
M. Nilsson Säfqvist
57'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
О. Фаллениус
57'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Г. Викхейм
57'
Замена
Я. Уне Ларссон
️️️️
М. Тенхо
46'
43'
Желтая карточка
Б. Целина
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Целина
30'
Замена
Б. Целина
️️️️
D. Beširović
Желтая карточка
Т. Гулликсен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
18
Адам Сталь
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
45
Таха Аяри
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
19
Dino Beširović
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Omar Faraj
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-2-2
30
18
Сталь
3
Даниэльсон
33
5
Тенхо
6
Шуллер
14
Сабович
11
Фаллениус
8
Гулликсен
80
Викхейм
23
Хюммет
3-4-3
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
4
Папаяннопулос
16
Хансен
45
Аяри
6
Салетрос
8
28
Питтас
70
Модешту
2
19
30
35
Ринне
35
Ринне
30
5
Тенхо
4
Ларссон
4
Ларссон
5
Тенхо
6
Шуллер
13
Стенссон
13
Стенссон
6
Шуллер
80
Викхейм
93
Нгуэн
93
Нгуэн
80
Викхейм
11
Фаллениус
9
Радетинац
9
Радетинац
11
Фаллениус
15
Нордфельдт
1
Диавара
1
Диавара
15
Нордфельдт
19
43
Целина
43
Целина
19
28
Питтас
9
9
28
Питтас
Остались в запасе
Юргорден
АИК
26
Кеита Косуги
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
26
Кеита Косуги
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Аугуст Приске
ЦФ
Остались в запасе
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Юргорден - АИК
4
1
Всего ударов по воротам
2
6
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
9
18
Офсайды
2
0
Количество передач
402
286
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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