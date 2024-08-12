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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Броммапойкарна
Хаммарбю - Броммапойкарна: обзор матча 12 августа 2024
Хаммарбю
12.08.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
3 : 3
Завершен
Броммапойкарна
5'
Ш. Пинас
25'
Б. Туре
30'
Б. Туре
10'
В. Эрикссон (АГ)
49'
N. Vasic
72'
N. Vasic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Броммапойкарна
90'
+3
Замена
T. Soderstrom
️️️️
F. Christensen
88'
Замена
R. Örqvist
️️️️
В. Одефальк
Замена
М. Маджид
️️️️
O. Johansson Schellhas
85'
85'
Замена
E. Botchway
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
85'
Замена
А. Калисир
️️️️
A. Abrahamsson
72'
ГОЛ! 3:3!
N. Vasic
Пас отдал
H. Freyr Karlsson
Желтая карточка
Б. Туре
60'
Замена
H. Skoglund
️️️️
D. Collander
58'
Замена
Ф. Хаммар
️️️️
M. Karlsson
58'
49'
ГОЛ! 3:2!
N. Vasic
Пас отдал
A. Jakobsen
46'
Замена
D. Irandust
️️️️
К. Барслунд
ГОЛ! 3:1!
Б. Туре
30'
ГОЛ! 2:1!
Б. Туре
Пас отдал
N. Besara
25'
23'
Желтая карточка
A. Abrahamsson
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Эрикссон
ГОЛ! 1:0!
Ш. Пинас
Пас отдал
Т. Теки
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
34
Dennis Collander
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
17
Базумана Туре
ЦП
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Вильмер Одефальк
ЦП
3
Frederik Christensen
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Хаммарбю
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
18
Alfons Lohake
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
4-4-2
1
Хан
34
38
Пинас
8
4
Эрикссон
6
Фофана
11
17
Туре
5
Теки
9
20
4-3-1-2
93
Мрозек
27
Барслунд
3
2
16
Йенсен
20
Одефальк
3
14
21
Тимосси-Андерссон
16
21
34
2
2
34
11
26
Маджид
26
Маджид
11
8
6
Хаммар
6
Хаммар
8
3
26
Калисир
26
Калисир
3
27
Барслунд
19
19
27
Барслунд
20
Одефальк
11
11
20
Одефальк
21
Тимосси-Андерссон
29
29
21
Тимосси-Андерссон
3
23
23
3
Остались в запасе
Хаммарбю
Броммапойкарна
8
Marc Llinares
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
18
Alfons Lohake
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
8
Marc Llinares
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
21
Simon Strand
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
22
Liam Tahwildaran
ЦЗ
18
Alfons Lohake
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Хаммарбю - Броммапойкарна
1
1
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
588
387
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
13
0
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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